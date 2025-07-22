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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Milli çift namlulu deniz topu şov yaptı: Hedef ihracat

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlileştirme hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması kapsamında geliştirilen, tamamen yerli imkanlarla üretilen çift namlulu Thunderbolt 40/70 T deniz topu, Konya Karapınar Atış Sahası'ndaki ilk mühimmat testlerinden başarıyla geçti.

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Milli çift namlulu deniz topu şov yaptı: Hedef ihracat
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 15:01

Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması kapsamında geliştirilen ve yüzde 100 yerli üretim anlayışıyla hayata geçirilen Türkiye'nin yerli ve milli çift namlulu deniz topu Thunderbolt 40/70 T, Konya Karapınar Atış Sahası'nda yapılan ilk mühimmat testlerini başarıyla geçti.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan bu sistem, ithal silah sistemlerine olan bağımlılığı ortadan kaldırarak önemli bir dışa bağımlılık kalemini sona erdirecek. Yedek parça dahil olmak üzere tamamen yerli imkanlarla üretilebilen Thunderbolt daha düşük maliyetlerle sürdürülebilir savunma çözümleri sunuyor.

Milli çift namlulu deniz topu şov yaptı: Hedef ihracat

DENİZ GÖREVLERİNDE KULLANILABİLECEK

Thunderbolt 40/70 T Deniz Topu Konya'daki ilk atış testlerini başarıyla tamamladı. Bu testler sistemin deniz görevlerinde etkin şekilde kullanılabileceğini kanıtladı. Çift namlulu tasarımıyla dakikada toplam 600 atış kapasitesine sahip olan top, her namludan ayrı ayrı 300 atış yapabiliyor. Ayrıca, 12 bin 500 metre azami menzil ve 360 derece dönüş kabiliyeti ile yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.

Bursa'da faaliyet gösteren Ermaksan, 22-27 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Thunderbolt deniz topunun yanı sıra, SM 81 keskin kamalı havan, askeri tip lazer sistemleri, FBG sensörler, 3 boyutlu metal yazıcı teknolojileri ve parça üretim kabiliyetlerini tanıtacak. Firma, Salon 1, Stand D07'de yer alacak.

Milli çift namlulu deniz topu şov yaptı: Hedef ihracat

DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERE DE İHRAÇ EDİLECEK

Firma, geliştirme çalışmalarını daha küçük deniz platformlarında kullanılabilecek tek namlulu, hafif ve kolay entegre edilebilir bir model üzerinde sürdürüyor. Bu modelin yanı sıra, kara araçlarına (tekerlekli veya paletli) entegre edilebilecek varyasyonların da gündemde olduğu belirtildi.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, sistemin ayrıca dost ve müttefik ülkelere ihracının da hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Özkayan ileri teknolojiyi merkeze alarak, birçok stratejik ürünün yerlileştirilmesine katkı sağladıklarını belirterek, "Bu anlayış, her zaman önceliğimiz olacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz çözümleri IDEF 2025'te dünyaya tanıtmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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ETİKETLER
#milli savunma bakanlığı
#Yerli Ve Milli Savunma
#Deniz Topu
#Thunderbolt 40/70 T
#Ermaksan
#Idef 2025
#Savunma Teknolojileri
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