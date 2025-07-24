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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Milli İHA KARGU, RF Arayıcı başlığıyla FPV dronları bertaraf edecek

STM, savunma sanayinde önemli bir adım daha atarak milli vurucu İHA'sı KARGU'ya entegre ettiği Radyo Frekans (RF) Arayıcı Başlık ile sahada yeni bir elektronik harp yeteneği kazandırdı.

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Milli İHA KARGU, RF Arayıcı başlığıyla FPV dronları bertaraf edecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 14:53

STM, FPV dron tehditlerine karşı geliştirdiği ileri teknoloji ürünü bir çözümü sahaya kazandırdı. Şirketin milli vurucu 'sı KARGU'ya entegre edilen yeni RF (radyo frekans) Arayıcı Başlık başarıyla test edildi. Söz konusu sistem, sahada önemli bir etkiye sahip olacak.

Geliştirilen bu sistem, özellikle son dönemde çatışma sahalarında ciddi tehdit haline gelen FPV dronlarına karşı güçlü bir çözüm sunuyor.

Milli İHA KARGU, RF Arayıcı başlığıyla FPV dronları bertaraf edecek

SIRADAN BİR İHA DEĞİL...

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, sahada oyun değiştirici teknolojilere odaklandıklarını belirterek, RF Arayıcı Başlık entegreli KARGU'nun sadece bir İHA olmadığını, sahadaki elektromanyetik tehditleri algılayan, hedefi tespit eden ve etkisiz hale getiren bütünleşik bir elektronik harp çözümü olarak STM mühendislerince geliştirildiğini anlattı.

Güleryüz, bu teknolojinin RF sinyali yayan her türlü yayını tespit ederek, maliyeti etkin şekilde hedeflerin imha edilmesini sağladığını vurguladı.

FPV DRONLARA KARŞI ETKİLİ BİR ÇÖZÜM

Özgür Güleryüz, KARGU'ya entegre ettikleri RF modülünün harp ortamının kurallarını değiştiren FPV dron tehdidine karşı da etkili bir çözüm olacağını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Yaptığımız testlerde, RF Arayıcı Başlıklı KARGU, bir düşman FPV pilotunun harici/dahili antenden yayılan RF sinyalleriyle önce yerini tespit etti ardından operatör kontrolünde dalış yaparak hedefi imha etti. Özellikle sahada hızla yayılan FPV dron tehditlerine karşı akıllı, caydırıcı bir çözüm ortaya koyduk. Milyon dolarlarla üretilen düşman hava savunma, elektronik harp sistemlerinin radarlarını da bu yöntemle etkisiz hale getirerek, onların köreltilmesini maliyeti etkin şekilde sağlayabileceğiz."

HAVA ARAÇLARINA ELEKTRONİK HARP KABİLİYETİ

Verilen bilgiye göre, yerli ve milli olarak geliştirilen RF Arayıcı Başlık, mini/mikro sınıf insansız hava araçlarına elektronik harp kabiliyeti kazandırmak üzere tasarlandı.

Platformdan bağımsız olarak entegre edilebilen bu sensör takımı, geniş frekans aralığında çalışabiliyor, hedef konumlaması yapabiliyor ve hem GNSS'li hem de GNSS'siz ortamlarda görev icra edebiliyor.

Geliştirilebilir yazılım tanımlı radyo (SDR) mimarisiyle operasyonel ihtiyaçlara göre güncellenebilen sistem; FPV kumandaları, düşman hava savunma sistemleri ve elektronik harp kaynakları gibi RF sinyali yayan tüm tehditleri tespit edebiliyor. STM, RF Arayıcı Başlık entegreli KARGU'yu IDEF'te de sergiliyor.

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#iha
#Rf Arayıcı Başlık
#Fpv Dron
#Elektronik Harp
#Kargu
#Stm
#Savunma Teknolojileri
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