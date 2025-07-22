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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Milli İHA'lara bir yenisi daha katıldı: Daha esnek, ekonomik ve çok amaçlı

Milli İHA teknolojileri arasına bir tanesi daha katıldı. JUNNO Paramotor İHA, esnekliği, düşük operasyonel maliyeti ve çok yönlü görev kabiliyetiyle "dünyanın ilk insansız paramotoru" olarak ön plana çıkıyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:34

Yüksek maliyetli yapıları, karmaşık kullanım ihtiyaçları ve bazı görevlerdeki sınırlı etkinlikleri nedeniyle klasik insansız hava araçlarına alternatif olarak "paramotor İHA" konsepti geliştirildi.

Esnek kumaş kanatlı, süzülme kabiliyeti yüksek ve özellikle hassas iniş ile yük taşıma gibi görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmış insansız parafoil hava araçları geliştiren InnoVita Teknoloji, bu çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan ve "dünyanın ilk insansız paramotoru" olarak çıkan JUNNO Paramotor , IDEF 2025 Fuarı'nda ilk kez sergilenecek.

Milli İHA'lara bir yenisi daha katıldı: Daha esnek, ekonomik ve çok amaçlı

DAHA ESNEK VE EKONOMİK

Konvansiyonel İHA’ların yüksek maliyetli yapıları, karmaşık operasyonel gereklilikleri ve belirli alanlardaki yetersizlikleri nedeniyle geliştirilen JUNNO İHA, daha esnek, ekonomik ve çok amaçlı çözüm arayışının sonucu olarak geliştirildi. İnsansız paramotor, 20 metreden daha kısa kalkış yeteneği, yüksek manevra kabiliyeti ve modüler görev yapısı ile dikkati çekiyor.

Ağırlıklarına göre 25, 50, 100, 250, 500 olarak adlandırılan JUNNO Paramotor İHA Ailesi, 10 dakikadan kısa sürede uçuşa hazır hale getiriliyor, tamamen elektrikli veya yakıtlı itkili olarak görev yapıyor.

10 kilogramdan 250 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine, 20-300 litre hacim aralığına sahip İHA'lar, 20 metreden kısa kalkış, 5 metreden kısa iniş gerçekleştiriyor. Paramotor İHA'lar, tam yükle 2-6 saat, minimum yükle 4-8 saat uçabiliyor. Uzun uçuş menzili, tam yükle 80-400 kilometreyi buluyor.

SAHA TESTLERİ DEVAM EDİYOR

Prototip geliştirme süreci tamamlanan JUNNO İHA'nın saha testleri ve görev simülasyonları devam ediyor.

Görsel navigasyon sistemleri ve otomatik görev planlama altyapısı başarıyla entegre edilen sistem, farklı yük konfigürasyonlarına uygun olarak yeniden yapılandırılabiliyor.

İnsansız paramotor sistemi, çok çeşitli sektörlerde etkin kullanım amacıyla geliştirildi. alanında hassas ilaçlama, bitki sağlığı izleme ve geniş arazi taramaları gibi görevlerde yüksek verimlilik sağlıyor. uygulamalarda, özellikle ulaşımı zor kırsal bölgelerde hafif yük ve kargo taşımacılığı için ideal çözüm sunuyor. ve askeri operasyonlarda ise sınır gözetleme, alçak irtifa keşif uçuşları ve acil mühimmat ya da sensör taşıma görevlerinde kullanılabiliyor. Madencilik ve endüstriyel sahalarda, arazi haritalama ve çevresel etki analizleri gibi görevlerde etkili veri toplama kabiliyeti sunuyor. Afet ve arama-kurtarma senaryolarında anlık veri toplayarak kriz yönetimine destek oluyor ve yardım malzemelerinin hızlı şekilde ulaştırılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca kısıtlı alanlardan kalkış yapabilme yeteneği sayesinde deniz platformları ve gemi güverteleri gibi dar alanlardan da güvenli şekilde iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Bu çok yönlü yapı, insansız paramotoru farklı görev profilleri için güçlü ve esnek bir çözüm haline getiriyor.

JUNNO İHA, operasyonel verimliliği ön planda tutan birçok avantajı bir arada sunuyor. Geleneksel İHA'lara kıyasla daha düşük yakıt tüketimi ve bakım ihtiyacı sayesinde düşük operasyonel maliyet sağlıyor. Modüler yapısı, farklı görev ihtiyaçlarına göre çeşitli faydalı yüklerin entegrasyonuna imkan tanıyor ve yüksek taşıma kapasitesi sunuyor. Ayrıca motorun gerektiğinde susturulabilmesi sayesinde gizli görevlerde düşük ses profili ve düşük radar iziyle süzülme yeteneği sağlıyor. Açık mimarisi sayesinde görsel navigasyon sistemleri, otonom görev planlama yazılımları ve farklı sensörlerle kolay entegrasyon imkanı sunuyor.

Tüm bu özellikler, insansız paramotoru çok yönlü ve esnek hava platformu haline getiriyor.

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ETİKETLER
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#Junno İha
#Insansız Uçan Araç
#Savunma Teknolojileri
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