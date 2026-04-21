Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Milli uçak gemisinin denize ineceği tarih belli oldu! Oramiral Tatlıoğlu açıkladı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, inşası süren yerli uçak gemisini önümüzdeki sene denizle buluşturmayı planlıyor. Tersanelerde halihazırda 41 savaş gemisinin eş zamanlı yapımı da sürüyor.

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 13:30

Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, inşası süren milli uçak gemisinin planlamalar doğrultusunda gelecek sene denize indirileceğini duyurdu. Türk Deniz Kuvvetlerinin çok güçlü bir filosu bulunduğunu belirten Tatlıoğlu, "Şu anda milli uçak gemimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, inşası süren milli uçak gemisinin gelecek sene denize indirileceğini duyurdu.
Milli uçak gemisinin inşa süreci planlamalar doğrultusunda ilerliyor ve gelecek sene denize indirilmesi hedefleniyor.
Türk Deniz Kuvvetleri'nin tersanelerinde eş zamanlı olarak 41 savaş gemisinin inşası devam ediyor ve bu sayının yakın gelecekte 50'ye çıkması bekleniyor.
Türkiye, denizaltı ve denizaltı personelini kurtarma konusunda NATO içinde önemli bir konuma sahip.
Türk Deniz Kuvvetleri, milli ve yerli silah ve sistem üretimi konusunda da ön sıralarda yer alıyor.
Deniz Kuvvetleri, teknolojik dönüşüm kapsamında yapay zeka ile kumanda edilebilen akıllı gemi tasarımına geçiş yapıyor.
Milli uçak gemisinin inşa sürecinin çok iyi gittiğini bildiren Tatlıoğlu, "İnşallah planladığımız gibi giderse önümüzdeki sene denize indirip denizdeki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz." diye konuştu. Oramiral Tatlıoğlu, Güney Ege'de icra edilen "KURTARAN-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" kapsamında yaptığı açıklamada, Türk Deniz Kuvvetlerinin ülkenin jeostratejik konumu gereği çok güçlü bir filoya sahip olduğunu söyledi.

41 SAVAŞ GEMİSİ EŞ ZAMANLI İNŞA EDİLİYOR

Tersanelerde 41 savaş gemisinin inşasının eş zamanlı sürdüğüne, bu sayının yakın gelecekte 50'ye çıkacağına işaret eden Tatlıoğlu, "Bunlardan birisi de milli ve yerli denizaltımız Atılay. Türk Deniz Kuvvetlerinin çok güçlü bir denizaltı filosu var. Denizaltı filomuzda 12 denizaltımız var, ayrıyeten bir tane de eğitim denizaltımız var. Bugün itibarıyla ilk defa seyrini yapan Reis sınıfı denizaltımız Murat Reis var. 3 denizaltımız da inşa halinde. Güçlü bir denizaltı filomuz olduğu için bu denizaltılarımızın başına bir kaza geldiğinde o denizaltımızı ve o denizaltındaki personelimizi kurtarmak için yine çok güçlü bir Sualtı Harekat Komutanlığımız var." diye konuştu.

Türkiye'nin milli ve yerli gemisi Alemdar, Işın, Akın gemileri ile satha gelme kabiliyetini kaybetmiş olan yani batmış olan denizaltıları ve oradaki personeli nasıl kurtaracağına dair bu tür tatbikatların yapıldığını vurgulayan Tatlıoğlu, dost ve müttefik ülkelerin personelinin de iştirakiyle tatbikatları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE, NATO İÇİNDE ÇOK ÖNLERDE"

Türkiye'nin denizaltı ve denizaltı personelini kurtarma konusunda NATO içinde çok önlerde olduğunu anlatan Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu bölgede görev yapan sadece milli denizaltılarımızı değil, dost ve müttefik bütün ülkelerin denizaltı ve personelini kurtarmaya muktediriz. Türk Deniz Kuvvetleri geride hiç kimseyi bırakmaz. Biz bildiğiniz gibi milli fırkateynimizi yaptık. İstif sınıfı fırkateynimiz İstanbul. Milli korvetlerimizi yaptık, milli mayın avlama gemilerimiz, milli hücum botlarımız, milli çıkarma gemilerimizi yaptık."

"MİLLİ UÇAK GEMİSİ 2027'DE DENİZE İNDİRİLECEK"

"Şu anda milli uçak gemimizi yapıyoruz. Milli uçak gemimizin inşa süreci çok iyi gidiyor. İnşallah planladığımız gibi giderse önümüzdeki sene denize indirip denizdeki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz. Milli denizaltımızın da inşa faaliyetleri çok iyi gidiyor ve sadece platform olarak değil, aynı zamanda o platformlarda kullanacağımız milli güdümlü mermimizi yaptık, Atmaca. Milli torpidomuzu yaptık, Akya. Milli mayınımızı yaptık, ilk defa Türk mayınımızı yaptık, Malaman mayını. Hem platform yapıyoruz hem de bu platformlarda kullanacağımız milli ve yerli güdümlü mermilerimizi, roketlerimizi, torpidolarımızı yapıyoruz."

Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin bölgesel bir güç olmanın ötesinde dünya donanmaları içerisinde gerek milli gemi üretme gerek milli silah ve sistem üretme konusunda çok ön sıralarda yerini aldığını dile getirdi.

Deniz Kuvvetlerinin teknolojik dönüşümüne de değinen Tatlıoğlu, daha önce Gölcük, İstanbul ve İzmir tersaneleri bulunduğunu, son dönemde Mersin ve Aksaz tersaneleri ile bu sayıyı 5'e çıkardıklarını vurguladı.

Askeri tersanelerin askeri gemi üretmeye devam ettiğine dikkati çeken Tatlıoğlu, "Onun haricinde proje dizayn ofisimizi ve yapay zeka merkezimizi çok büyüttük. 'Teknolojiyi gemilerimizde en iyi nasıl uygularız'dan yola çıkarak bu seviyeye geldik. Artık yapay zeka ile kumanda edebildiğimiz akıllı gemi dizaynına geçtik ve bu konuda Deniz Kuvvetleri olarak çok iyi bir durumdayız." diye konuştu.

