MKE, dakikada 3 bin 200 atım kapasitesine ve 1000 metre etkili menzile sahip TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ni ticari gemilere entegre etmek için harekete geçti. Şirket ilgili birimlerle mevzuat değişikliği girişimlerini başlatmış durumda.

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MKE, hava savunma sistemi TOLGA'nın kullanım alanını genişletiyor! Sırada ticari gemiler var Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 235

Fransa'nın Villepinte kentinde Paris-Nord Villepinte Sergi Merkezi'nde Uluslararası Deniz Savunma Fuarı EURONAVAL 3 Kasım'da başladı. Dünya genelinden denizcilik alanında faaliyet gösteren savunma firmalarının katıldığı fuar, 6 Kasım'da sona erecek.

MKE, fuardaki standında TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, PİRANA kamikaze insansız deniz aracı (KİDA), MALAMAN Akıllı Dip Mayını, MKE BALKIN mühimmatı ve farklı deniz çözümlerini sergiliyor.

TOLGA DAKİKADA 3 BİN 200 ATIM YAPABİLİYOR

Şafak, MKE'nin fuarda öne çıkan ürünleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. MKE olarak ilk defa EURONAVAL'a katıldıklarını belirten Şafak, "Burada yeni geliştirdiğimiz deniz ürünlerinin sunumunu yapıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz." dedi.

Şafak, MKE'nin geliştirdiği TOLGA'nın 20 mm çift namlulu revolver silah sistemi özelliğine sahip olduğunu aktararak, "Bu silah sistemimiz dakikada 3 bin 200 atım kapasitesine sahip olup, bizim yine kendi geliştirdiğimiz parçacıklı mühimmat ile 1000 metre etkili menzile sahiptir." ifadesini kullandı.

TOLGA'nın geçen haftalarda Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nda (TURNAs-2026) gemiye entegre edilip testlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Şafak, şöyle devam etti:

"(TOLGA ile) Hava ve su üstü hedeflerimizi başarıyla imha ettik. Bu silah sistemimiz kolay kullanılabilir, hafif olması ve maliyet etkin olması açısından önemli bir sistem. Birçok mevcut sistemlere entegre edilmesi ve kullanımı kolay bir sistemdir. Bizim zaten geliştirdiğimiz tüm sistemlerde yaklaşımımız etkili, basit ve ucuz olmasına yöneliktir. Değişen harp koşullarında bu yaklaşım son dönemlerde çok önem arz etmektedir."

TİCARİ GEMİLER İÇİN TOLGA HAZIRLIĞI BAŞLADI

TOLGA'nın ticari gemilere de entegre edilmesini hedeflediklerini dile getiren Şafak, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'in, firmalarının bu hedefini geçen haftalarda TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında açıkladığını hatırlattı.

Şafak, bu hedef doğrultusunda ilgili birimlerle mevzuat değişikliklerine yönelik girişimleri başlattıklarını söyleyerek, "Bu süreçler tamamlandığında ticari gemilerin de korunmasına yönelik bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. Askeri olarak bu ürünümüz kendini kanıtlamış bir üründür. Ticari gemilerde de bu faaliyetlerimiz devam edecektir." diye konuştu.

MKE'nin geliştirdiği deniz sistemleri konusunda işbirliği potansiyelinin artmasını umduklarına işaret eden Şafak, "Son dönemlerde yaşanan savaşlar sonrasında değişen ihtiyaçlar ve konseptler dolayısıyla bizim de bu deniz sistemlerine çözümler üretmemiz gerekmekteydi." dedi.

PİRANA, BAYRAKTAR TB2 İLE BİRLİKTE TEST EDİLDİ

Şafak, fuarda sergiledikleri PİRANA'nın sürü halinde faaliyet gösterebilen, uydudan, havadan ve yerden kontrol edilebilen bir insansız deniz aracı olduğunu aktararak, "Bu deniz aracımızın geçen haftalarda Bayraktar TB2 SİHA ile kontrolünü yaparak patlatma testlerini gerçekleştirdik. Bu da bizim hem insansız hava araçları ve deniz araçları ile koordineli şekilde ürünler sunabildiğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Deniz Topu DENİZHAN-76'nın ve MALAMAN'ın fuarda yoğun ilgi gördüğüne dikkati çeken Şafak, burada sergiledikleri BALKIN'ın hem lançerini hem de mühimmatını ürettiklerini belirtti.

Şafak, Fransa'da gerçekleştirilen bu fuarda katılımcıların çoğunun Avrupalı deniz sistemleri üreticileri olduğunu vurgulayarak, "Bizim bu gelişen kabiliyetlerimizle birçok Avrupalı firma, bizim ürünlerimize yoğun ilgi duydu. Hem bu firmalarla işbirliklerimizi ve potansiyel işbirliklerimizi değerlendirdik hem de fuara katılım sağlayan delegasyon, son kullanıcı makamlarla potansiyel işlerimizi değerlendirdik." ifadesini kullandı.