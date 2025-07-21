Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Murat Makas

NATO toplantısı sonrası kritik karar aldılar! İsrail'e hava savunma sistemi siparişi

Savunmasını güçlendirmek için harekete geçen Romanya, İsrail'den 2,3 milyar dolar değerinde hava savunma sistemi alacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
NATO toplantısı sonrası kritik karar aldılar! İsrail'e hava savunma sistemi siparişi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 20:32

Yeni bir dünya savaşı söylentileri, bölgesel gerilimler ’yı da harekete geçirdi. Savunmasına yatırım yapan Romanya, ’den alacak.

Romanya Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrailli savunma şirketi Rafael ile imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında 2,3 milyar dolar değerinde kısa menzilli sistemlerinin satın alınacağı belirtildi. Romanya’nın Rafael şirketi ile yaptığı çerçeve anlaşma kapsamında ilerleyen tarihlerde 3 sözleşme daha imzalanması ve 6 adet hava savunma sisteminin Romanya’nın cephaneliğine katılması bekleniyor.

NATO toplantısı sonrası kritik karar aldılar! İsrail'e hava savunma sistemi siparişi

SÖZLEŞMEDEN DETAYLAR

Açıklamada, ayrıca çerçeve anlaşmanın 7 yıl boyunca yürürlükte kalacağı ve ileri tarihli sözleşmelerden ilkinin imzalanmasından itibaren 3 yıl içerisinde ilk 2 kısa menzilli savunma sisteminin Romanya’ya teslim edileceği aktarıldı. Sözleşmelerin aynı zamanda hava savunma sistemlerine ilişkin eğitim, mühimmat ve lojistik desteği de kapsayacağı belirtildi.

NATO toplantısı sonrası kritik karar aldılar! İsrail'e hava savunma sistemi siparişi

NATO TEMASLARI

Rafael şirketinin İsrail’in hava savunma sistemi ve daha birçok gelişmiş savunma sisteminin üreticisi olduğu biliniyor. Romanya’nın bu satın alım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskıları ve geçtiğimiz haziran ayının sonunda Hollanda’nın Lahey kentinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nde alınan kararlar doğrultusunda NATO üyesi ülkelerin savunma sanayii alanına aktarılan Gayrisafi Yurtiçi Hasılalarını (GSYİH) yüzde 5’e yükseltmekte karar kılması üzerine geldi.

NATO toplantısı sonrası kritik karar aldılar! İsrail'e hava savunma sistemi siparişi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Patriot hava savunma sistemleri Ukrayna yolunda! Trump açıkladı
ETİKETLER
#İsrail
#romanya
#savunma sanayi
#nato
#hava savunma
#savunma
#rafael nadal
#hava savunma sistemi
#demir kubbe
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.