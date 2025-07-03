Özel Kuvvetlerin yeni gücü! 'Eklem Bacaklı Silahlı Köpek Robot'

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Özel Kuvvetlerin “Eklem Bacaklı Silahlı Köpek Robot” kullandığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde icra edilen 19 ülkenin fiili olarak, 3 ülkenin gözlemci olarak katıldığı Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı nefes kesti. Tatbikatta TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler’in “Eklem Bacaklı Silahlı Köpek Robot” kullandığı görüldü. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ekibi PARS Özel Harekat Aracı ile hedef binaya yaklaşırken, “Eklem Bacaklı Silahlı Robot” da önden ilerledi. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.