Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişi, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda adeta zirveye ulaştı. Yerli ve milli teknolojilerle donatılan fuarda, ilk kez sergilenen sistemler ve geliştirilmiş platformlar büyük ilgi gördü. Türkiye artık yalnızca savunma alanında değil, taarruz teknolojilerinde de caydırıcılığını küresel ölçekte kanıtlayan bir seviyeye ulaştı.

HABERİN ÖZETİ SAHA EXPO ile dengeler değişti! Eray Güçlüer tarih verdi: “Türkiye bölgeyi yöneten ülke olacak” SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişini ve küresel güç projeksiyonu aşamasına geçtiğini gözler önüne serdi. SAHA EXPO 2026'da ilk kez sergilenen yerli ve milli teknolojiler büyük ilgi gördü. Milli Savunma Bakanlığı'nın YILDIRIMHAN Hipersonik Füzesi, Baykar'ın sistemleri ve ASELSAN'ın projeleri öne çıkan ürünler arasındaydı. Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin 3 yıl içinde bölge denklemini kuran değil, yöneten ülke pozisyonuna geleceğini öngördü. Modern savaşın drone'lar ve yapay zeka destekli akıllı silah sistemleriyle yapıldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin yıllık askeri amaçlı drone üretiminin yaklaşık 5-6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin kabuğunu kırarak bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir güç konumuna adım attığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın YILDIRIMHAN Hipersonik Füzesi, savunma sanayiinin öncü şirketlerinden Baykar’ın MIZRAK, K2 Kamikaze İHA ve SİVRİSİNEK sistemleri ile ASELSAN’ın KILIÇ ve TUFAN projeleri, sahada oyun değiştirici nitelikleriyle dikkat çekti. Bu gelişmeler, Türkiye’nin yerlileşme sürecini aşarak küresel güç projeksiyonu aşamasına geçtiğini net şekilde ortaya koydu.

SAHA EXPO 2026’da gözler sadece ürünlerde değil, aynı zamanda değişen harp doktrinlerindeydi. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı özel değerlendirmede modern savaş yöntemlerine dair kritik tespitlerde bulundu. Güçlüer, 3 yıl içinde Türkiye'nin artık bölge denklemini kuran değil, yöneten ülke pozisyonunda olacağına ilişkin çarpıcı bir öngörü ortaya koydu.

''TÜRKİYE ARTIK BÖLGESEL AKTÖR DEĞİL, KÜRESEL AKTÖR''

Dr. Güçlüer, Türkiye’nin ulaştığı askeri kapasitenin sınır ötesi etki alanını genişlettiğini vurgulayarak, SAHA EXPO’da öne çıkan hipersonik füze teknolojilerine dikkat çekti:

''Silah sistemlerinin etki menzili Türkiye'nin etki sahasını silah sistemleriyle birlikte özellikle radar ve askeri istihbarat teknolojileri de bunun çok daha ötesinde ilgi sahasını göstermesi bakımından önemli. Milli Savunma Bakanlığı Arge merkezince geliştirilen özellikle YILDIRIMHAN Hipersonik Füzesi, son derece çaydırıcılığı yüksek ve uzun menzilli hipersonik füze kabiliyetinde olması nedeniyle çok önem arz ediyor. Bu silah sistemi, Türkiye'yi bölgesel bir aktör olmaktan küresel bir aktör olmaya doğru taşıyan çok önemli bir sistem. sizin etkiniz silahınızın menzili kadardır. Türkiye bu anlamda en uzun menzilli hipersonik füzesini üretti.''

''YENİ BİR DOKTRİNE GİRMİŞ DURUMDAYIZ''

Modern harp sahasının köklü bir değişim geçirdiğini belirten Güçlüer, Çelik Kubbe konsepti ve entegre sistemlerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

''Çelik Kubbe'nin sadece füzelerden ibaret olmadığını çok net bir şekilde görmüş olduk. Çelik Kubbe'ye elektronik harp ve özellikle sürü drone'lara karşı bir koruma şemsiyesi ile takviye edilecek 6 yeni silah sistemi Çelik Kubbe'ye entegre ediliyor. Bu çok kıymetli çünkü modern harp artık drone'larla yapılıyor. Çünkü modern harp sahasındaki gelişmelerin hızı insan aklıyla ölçülebilecek seviyenin çok ötesine taşmış durumda. Burada yapay zeka devreye giriyor. İnsandan daha hızlı düşünebilen, karar verebilen birbirleriyle haberleşebilen akıllı silah sistemleri. İnsan faktörünü ikinci plana itmiyor ancak etkisini azaltıyor. Yine yöneten insan ama icra eden artık insandan ziyade makineler. Sistemi en merkezinde yöneten yine insan, icra eden ise makineler, dronelar, diğer silah akıllı silah sistemleri oluyor. İnsanın fiziksel gücü değil ama zeka gücüyle, icra edenlerin makineler olduğu yeni bir konseptte yeni bir doktrine girmiş durumdayız. Burada nitelikli insanın önemini arttırıyor aslında. Silah tutan, sahalarda koşan insanlar yerine yöneten, sistemi kontrol eden, daha az sayıda ama nitelikli insana olan ihtiyaç daha fazla artmış durumda. Bu yüzden insan sayısına olan ihtiyaç azalmış durumda.''

MODERN HARBE GEÇİŞ: ''DEVRİMSEL BİR DÖNÜŞÜM''

Günümüzde savaşların kaderini artık insan sayısı değil, teknoloji ve otonom sistemler belirliyor. Türkiye’nin bu alandaki üretim gücü ise dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda.

Kitle ordularının yerini akıllı sistemlerin aldığına dikkat çeken Güçlüer, özellikle drone ve elektronik harp kapasitesinin savaş sahasında belirleyici unsur haline geldiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

''Klasik harp doktrinlerinin modern harbe dönüşmesi devrimsel bir dönüşüm. Eskiden muharebeleri kazanmak için orduların insan gücü ve silah sayıları önemliydi. Şimdi artık insan gücüne ve silah sayılarından ziyade artık bunlara olan ihtiyaç azaldı. Tam tersi daha az sayıda kendisi düşünen, karar veren otonom sistemler artık yavaş yavaş sahadaki yerini almaya başladı. Önceden işte 100 bin kişilik, 1 milyon kişilik ordulardan bahsedilirken şimdi ülkelerin drone kapasiteleri, akıllı füze kapasiteleri muharebede daha belirleyici hale geldi. Özellikle elektronik harp kapasiteleri daha belirleyici hale geldi. Bu çok önemli. Bu anlamda da değişmiş durumda. Yani modern harp konseptiyle geçmiş O işte II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş sonrası dönemdeki harp anlayışı tamamen değişmiş durumda. Dünyada yıllık askeri amaçlı 10 milyon civarında askeri drone üretildiğini tahmin ediliyor. Bunun yaklaşık 5-6 milyonunu Türkiye üretiyor. Bu da Türkiye'nin modern harp sahasında ne kadar güçlü ve etkili bir şekilde girdiğini göstermesi bakımından önemli.''

''TÜRKİYE 3 YIL İÇİNDE DENKLEMİ YÖNETEN ÜLKE OLACAK''

Türkiye’nin yalnızca bölgesel bir güç olmaktan çıktığını ifade eden Güçlüer, yakın geleceğe dair iddialı bir öngörüde bulundu:

''SAHA EXPO 2026'da gördüklerimiz artık Türkiye'nin kabuğunu kırdığını, kendisini aştığını, bölgesel bir güç olmaktan ziyade küresel bir güç konumuna adım attığını göstermesi bakımından önemli. Süreçler bakımından ise, elimizdeki savunma sistemleri dünya politikasını özellikle bölgesel merkezli olarak şekillendiren bir ülke konumunda olduğumuzu göstermesi bakımından da çok çok önemli. Çok yakın vadede yani tahmin ediyorum birkaç yıl içerisinde benim bana göre 3 yıl içerisinde en fazla Türkiye artık bölge denklemini ve dengesini kuran değil artık yöneten ülke pozisyonunda olacak. Bunun işaretlerini alıyoruz. Başta güneyimizdeki tehditler olmak üzere hem batıda hem de diğer alanlarda. Bizim kendi jeopolitik yakın hinterlandımızın dışında işte Somali, Libya, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Türkistan coğrafyası olmak üzere bizler yani Türkiye olarak bu elimizdeki caydırıcılık gücü ile bağlantılı ve orantılı olarak politik şekillendirmeyi de yapan bir ülke konumundayız. Bunun bu etkisini de gözden kaçırmak lazım.''

SAHA EXPO 2026’da ortaya konan tablo, yalnızca yeni ürünlerin tanıtımı değil; aynı zamanda Türkiye’nin askeri strateji, teknoloji ve küresel etki alanı bakımından yeni bir lige yükseldiğinin güçlü bir göstergesi oldu.