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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Savunma sanayiini görünmez kılacak teknoloji ilk kez üretildi

Türkiye, TXPES demet hattı ile kendi sinkrotron ışığını ilk kez üreterek, yüksek hassasiyetli atom altı analizlerde tam bağımsızlık kazandı.

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Savunma sanayiini görünmez kılacak teknoloji ilk kez üretildi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 13:56

İsviçre'deki dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı CERN'in çok uluslu yapısından ilham alınarak kurulan Ürdün'deki Ortadoğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Merkezi (SESAME), önemli bir projeyi daha başarıyla tamamladı. Türkiye'nin katkılarıyla geliştirilen "SESAME X-Işını Türk Demet Hattı Projesi" kapsamında, ülkemizin ilk sinkrotron demet hattı olan Türk Yumuşak X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi (TXPES) hattından ilk kez sinkrotron ışığı elde edildi.

Sabah'ın haberine göre, söz konusu proje Türkiye ilk kez, dünyadaki bir elin beş parmağını ya geçer ya geçmez sayıda laboratuvarının sahip olduğu özellikte bir analiz altyapısı kurabildi. Peki bu ne anlama geliyor?

Savunma sanayiini görünmez kılacak teknoloji ilk kez üretildi

ARTIK TÜM KONTROL TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Türkiye, bu kabiliyeti elde edebilmesi sayesinde tüm atom altı test sürecini kendi kontrolünde tutabilecek. Bu tip testler daha önce diğer ülkelerin laboratuvarlarında dış gözlemcilere açık şekilde yapılıyordu. TXPES demet hattı; kimyadan havacılığa, savunmadan eczacılığa varana kadar geniş bir araştırmacı grubuna hizmet edecek.

Savunma sanayiini görünmez kılacak teknoloji ilk kez üretildi

SİNKROTRON IŞIĞI NE İŞE YARIYOR?

Sinkrotron ışığı, malzemelerdeki atom altı parçacıkları görebilmek için gerekli. Uzmanlar bunu, "karanlık bir odaya girdiğinizde el feneri ile etrafınızı görebilmenize" benzetiyor. Sinkrotronun yansıtıldığı malzemenin yapı taşları görülebiliyor.

Teknolojinin en dikkat çekici tarafı, Milli Muharip Uçak KAAN'ı radarlarda görünmez kılabilecek kapasiteye sahip olması. Hatta görünmez boya kaplamasının da bu teknolojiyle yapılacağı belirtiliyor.

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ETİKETLER
#Cern
#Sesame
#Parçacık Fiziği
#Sinkrotron Işığı
#Türk Demet Hattı
#Kaan Uçak
#Savunma Teknolojileri
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