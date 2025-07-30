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Savunma Teknolojileri
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 | Bengü Sarıkuş

Savunma sanayisinde yeni hamle: 8x8 zırhlı kurtarıcı için anlaşıldı

Bera Holding grup şirketi MPG AŞ, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile sözleşme imzaladı.

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Savunma sanayisinde yeni hamle: 8x8 zırhlı kurtarıcı için anlaşıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 15:00

Bera Holding grup şirketi MPG AŞ, tarafından yapılan açıklamaya göre, Bera Holding, IDEF 2025'te MPG-Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Ve Tic. AŞ tarafından üretilen "8x8 Zırhlı Kurtarıcı" aracını profesyonel ziyaretçiler için sergiledi.

Savunma sanayisinde yeni hamle: 8x8 zırhlı kurtarıcı için anlaşıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bera Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve MPG AŞ Genel Müdürü Veysel Alver, İDEF'in, şirketleri açısından da değerli bir sözleşmeyle tamamlandığını belirtti.

Savunma sanayisinde yeni hamle: 8x8 zırhlı kurtarıcı için anlaşıldı

ZIRHLI KURTARICI VE ÇEKİCİ ARAÇLAR TEDARİKİ PROJESİ İMZALANDI

SSB ile şirketleri arasında "Zırhlı Kurtarıcı ve Çekici Araçlar Tedariki Projesi" sözleşmesi imzalandığını paylaşan Alver, Türk savunma sanayisinin eriştiği stratejik konumun ve mühendislik kabiliyetinin, IDEF 2025 ile dünya vitrinine taşındığını kaydetti.

Savunma sanayisinde yeni hamle: 8x8 zırhlı kurtarıcı için anlaşıldı

Alver, proje kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 77 kurtarıcı, Jandarma Genel Komutanlığı için 2 çekici ve 2 kurtarıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü için 2 çekici ve 2 kurtarıcı olmak üzere toplam 85 aracın üretiminin taraflarınca yapılacağını vurgulayarak, "8x8, 8x4 ve 4x2 konfigürasyonlarda üretilecek araçlarda, yerli zırh çeliği, zırhlı cam, vinç, yarı römork ve üst yapı sistemleri kullanılacak olup araçların teslimatları 2 yıl içerisinde tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"8x8 Zırhlı Kurtarıcı ve Çekici Araç" sözleşmesinin SSB ile yapılan 3. olduğunu kaydeden Alver, daha önceki iki sözleşme ile TSK envanterine 62 adet 8x8 Zırhlı Kurtarıcı teslim ettiklerini anımsattı.

Savunma sanayisinde yeni hamle: 8x8 zırhlı kurtarıcı için anlaşıldı

Alver, 121 binden fazla kişinin ziyaret ettiği, 6 binin üzerinde görüşmenin gerçekleştiği ve toplam 9 milyar dolarlık sözleşme hacmine ulaşan fuarın, Türk savunma sanayisinde Türkiye'nin eriştiği noktayı yeniden tanımladığını ve artık oyun kurucu vasfını tescillediğine işaret etti.

Fuar süresince erişilen verilerin uluslararası ilginin arttığının somut göstergesi olduğuna değinen Alver, MPG AŞ olarak stratejik bir organizasyonun paydaşı olmanın kendilerini gururlandırdığını aktardı.

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ETİKETLER
#sözleşme
#savunma sanayi
#türk savunma sanayii
#Bera Holding
#Mpg Makine Prodüksiyon Grubu
#İdef 2025
#Zırhlı Kurtarıcı
#Savunma Teknolojileri
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