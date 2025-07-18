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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Sürü İHA tehditlerine karşı yeni nesil Anti-Dron çözümü geliştirildi

Bay Galata, modern savaş alanlarında artan insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı geliştirdiği TÜWEK Anti-Dron Silah Sistemi ve Drone-Seeker mühimmatını IDEF 2025’te sergileyecek.

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Sürü İHA tehditlerine karşı yeni nesil Anti-Dron çözümü geliştirildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 14:40

Modern savaş alanlarında insansız hava araçlarının () tehditlerinin giderek arttığı bir dönemde, savunma sanayisinde faaliyet gösteren Bay Galata, TÜWEK Anti-Dron Silah Sistemi ve Drone-Seeker mühimmatını, bu tehditlere karşı etkili bir çözüm olarak geliştirdi.

ürünlerini keşfedilmemiş pazarlarla buluşturma misyonuyla faaliyet gösteren Bay Galata, büyük çapta yerli üreticilerle işbirliğiyle özgün çözümler oluşturuyor.

Bay Galata tarafından IDEF 2025 kapsamında dron tehditlerine karşı geliştirilen TÜWEK Anti-Dron Silah Sistemi ve Drone-Seeker mühimmatı ilk kez sergilenecek.

Sürü İHA tehditlerine karşı yeni nesil Anti-Dron çözümü geliştirildi

TÜWEK, değiştirilebilen namlu sayılarıyla çok namlulu fırlatıcı sistem görevini görüyor. Farklı kalibrelerde özel mühimmat olarak üretilen Drone-Seeker’ı kullanan bu sistem, "imha/sert öldürme (hard-kill)" çözümleri sunarak hem bağımsız (standalone) hem de Bay Galata’nın TUZOQ Anti-Dron Sistemi ile entegre şekilde çalışabiliyor.

Anti-dron sistemi, her namludan dakikada 3 adet mühimmatı seri ve sürekli atış hızı ile sunarak yüksek ateş gücü sağlıyor.​​​​​​​ Örneğin, 20 namlulu bir sistemden dakikada 60 mühimmat ve 36 bin saçma, 50 namlulu bir sistemden dakikada 150 mühimmat ve 90 bin saçma ateşleyebiliyor. 300 metre ve üzerine sunduğu atış mesafeleriyle özellikle mini/mikro ve sürü İHA’lara karşı yüksek başarı oranı getiriyor. Sistem, kilometrelerce menzili olan radarlarının tehdit tespiti ve takipleriyle beraber çalışarak TUZOQ’a imha yeteneklerini ekliyor.

TÜWEK, modern savaş alanlarında artan dron tehditlerine karşı hızlı ve etkili bir çözüm sunarak hem sabit tesislerin korunmasında hem de hareketli platformlarda kullanılabiliyor. Sistem, özellikle sürü İHA tehditlerine karşı tasarlanması, yüksek ateş gücü ve hassas radar entegrasyonu ile dikkati çekiyor.

Sürü İHA tehditlerine karşı yeni nesil Anti-Dron çözümü geliştirildi

DRONLARA ÖZEL OLACAK

TÜWEK sistemiyle entegre çalışmak üzere geliştirilen Drone-Seeker’ın üç farklı alternatifi de fuarda sergilenecek. Dron tehditlerini etkisiz hale getirmek için özel olarak tasarlanan Drone-Seeker, uzun ve orta menzil platformlar ile piyade kullanımı için farklı konfigürasyonlarla sunuluyor. Mühimmat, 37/38 mm kalibrelere uyumluluğu ve aparat destekleriyle 40’lık namlularda faaliyet gösterebilmesiyle gerek bomba atar gerekse gaz atar ile kullanılabiliyor. Karabarut olan versiyonu ise uzun mesafeli atışları mümkün kılarken, TÜWEK sisteminin kullanım şartını beraberinde getiriyor.

Her mühimmatta 400-600 saçma bulunması, hedefi etkisiz hale getirmede yüksek etkinlik ve tahrip gücü sağlıyor. Değiştirilebilir tapalar ve fitiller sayesinde saçma dağılımı, menzil ve ölümcül yarıçap ayarlanabiliyor. Hızlı tepki süresiyle, özellikle sürü İHA tehditlerine karşı etkili bir çözüm sunuyor.

Drone-Seeker, farklı platformlara ve operasyonel ihtiyaçlara uyarlanabilirliği ile hem saha personelinin hem de sabit/mobil savunma sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu mühimmat, TÜWEK ile birlikte kullanıldığında dron tehditlerine karşı kapsamlı bir savunma katmanı oluşturuyor.

ETİKETLER
#iha
#savunma sanayisi
#Anti-dron
#Tüwek
#Drone-seeker
#Dron Tehditleri
#Savunma Teknolojileri
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