TCG Volkan gemisi Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri envanterine dahil oldu

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Volkan gemisinin Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri envanterine dahil olduğunu açıkladı.

TCG Volkan'ın Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri envanterine dahil olduğu hizmete giriş töreni gerçekleştirildi. Törene Maldivler Cumhurbaşkanı ve üst düzey devlet yetkililerinin yanı sıra, Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut ve Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız da iştirak etti.

TÖREN DÜZENLENDİ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savunma sanayisinde iş birliği kapsamında hibe edilen TCG Volkan gemisinin Maldivler'e intikali 1 Temmuz 2025'te başladı, 7 Ağustos 2025'te başarıyla tamamlandı. 10 Ağustos 2025 tarihinde Male Limanı'na aborda olan TCG Volkan'da Türk bayrağı indirme töreni düzenlendi. Törende Maldivler'e akredite yeni Delhi Askeri Ataşemiz ile Maldivler Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İş Birliği ve Tedarik Genel Müdürü yer aldı. TCG Volkan'ın Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri (MNDF) envanterine resmi olarak dâhil olduğu hizmete giriş töreni, 15 Ağustos 2025 tarihinde Maldivler Cumhurbaşkanı, üst düzey devlet yetkilileri ile Kolombo Büyükelçimiz Semih Lütfü Turgut ve Donanma Komutanımız Oramiral Kadir Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.