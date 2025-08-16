Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

TCG Volkan gemisi Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri envanterine dahil oldu

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Volkan'ın Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri (MNDF) envanterine resmen dahil edildiğini duyurdu. Türkiye ile Maldivler arasındaki savunma sanayi iş birliği kapsamında hibe edilen geminin, Maldivler donanmasına katılım süreci başarıyla tamamlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TCG Volkan gemisi Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri envanterine dahil oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 00:29

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Volkan gemisinin Milli Savunma Kuvvetleri envanterine dahil olduğunu açıkladı.

TCG Volkan'ın Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri envanterine dahil olduğu hizmete giriş töreni gerçekleştirildi. Törene Maldivler Cumhurbaşkanı ve üst düzey devlet yetkililerinin yanı sıra, 'nin Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut ve Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız da iştirak etti.

https://x.com/tcsavunma/status/1956444642515292593

TÖREN DÜZENLENDİ

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savunma sanayisinde iş birliği kapsamında hibe edilen TCG Volkan gemisinin Maldivler'e intikali 1 Temmuz 2025'te başladı, 7 Ağustos 2025'te başarıyla tamamlandı. 10 Ağustos 2025 tarihinde Male Limanı'na aborda olan TCG Volkan'da Türk bayrağı indirme töreni düzenlendi. Törende Maldivler'e akredite yeni Delhi Askeri Ataşemiz ile Maldivler Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İş Birliği ve Tedarik Genel Müdürü yer aldı. TCG Volkan'ın Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri (MNDF) envanterine resmi olarak dâhil olduğu hizmete giriş töreni, 15 Ağustos 2025 tarihinde Maldivler Cumhurbaşkanı, üst düzey devlet yetkilileri ile Kolombo Büyükelçimiz Semih Lütfü Turgut ve Donanma Komutanımız Oramiral Kadir Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Japonya Bayraktar TB2'ye talip! 670 milyon dolarlık dev bütçe ayırdılar
ETİKETLER
#türkiye
#Maldivler
#Tcg Volkan
#Savunma İş Birliği
#Gemi Hediyesi
#Donanma
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.