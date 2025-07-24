Tüm gözler onun üzerindeydi: İDEF'te nefes kesen yerli silahlar

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ’nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gününde (İFM) devam ediyor.
BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Saha Uzmanı Zeki Koğuş, birçok farklı çalışmayı IDEF 2025'te sergiledikleri kullanım senaryosunda bir araya getirdiklerini belirterek, çalışmaları sahaya daha uygun hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Gerçek ve dijital ortamı birleştirerek oluşturdukları simülasyonun yan kısmında atış da yapılabildiğini dile getiren Koğuş, "Robot köpeklerin üzerine faydalı yükler ekleyebiliyor, onları insanın yapamayacağı belirli işleri yapmaları için kullanıyoruz." dedi. Koğuş, insan canının söz konusu olduğu durumlarda robottan vazgeçilebileceğini belirterek, robot köpeklerin kullanım şekillerini doğru şekilde oturtmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Koğuş, insan canının söz konusu olduğu durumlarda robottan vazgeçilebileceğini belirterek, robot köpeklerin kullanım şekillerini doğru şekilde oturtmayı hedeflediklerini dile getirdi. Mağaralardaki operasyon zorluklarına dikkati çeken Koğuş, "Mağaralarda zor girişler, küçük ve daralmak zorunda kalacağınız yerler vardır. Amaca uygun faydalı yükleri robot köpeklere yükleyerek doğru şekilde kullanımını sağlıyoruz. Bunun üzerine yeri geliyor güdümlü roket atar ekliyoruz, yeri geliyor tahrip kalıpları ekliyoruz." diye konuştu.
Pasifik Teknolojinin savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji, fuarda yeni nesil insansız helikopter ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL'ü tanıttı.
Fuarda yeni nesil savunma çözümlerini sergileyen Titra Teknoloji, yeni nesil insansız helikopter ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL'ü tanıttı.
Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan da birçok alanda yatırımlarının bulunduğunu ancak savunma sanayisindeki yatırımlarının kendileri için ayrı önem taşıdığını söyledi.
Assan Group Savunma Sanayi de etkinliğe katılanlar firmalar arasında yer alıyor. Fuar alanında açıklamalarda bulunan Gürcan Okumuş, IDEF Fuarı'na çok büyük stant alanıyla katıldıklarını, Assan tarihindeki en geniş stant alanıyla katıldıkları fuarın IDEF 2025 olduğunu söyledi. Etkinlikte tanıtımını gerçekleştirecekleri ürünlerine değinen Okumuş, "Amerikalıların meşhur BLU 109 sığınak delici mühimmatının bir muadil versiyonunu belki daha iyileştirilmiş bir versiyonunu SZ-109 olarak şu an geliştirme çalışmaları devam eden bir mühimmatımız var." açıklamasında bulundu.
BLU-109 muadili onu burada sergilediklerini belirten Okumuş, şunları kaydetti: "2,5 metreye kadar sığınak duvarları güçlendirilmiş duvarları delme kapasitesine sahip olacak. SZ-109 ismi de rahmetli Şakir Zümre ismine atıfla koyduğumuz bir isim. Çok önemli, kritik bir ürün olacak. Hem yurt içi, hem de yurt dışına satış potansiyeli olan stratejik bir ürün olarak inşallah bu yıl sonuna kadar testlerini de tamamlamayı planladığımız bir ürün. Bunun dışında fuarda lansmanını yaptığımız, önemsediğimiz bir seri hibrit güç grubu ünitemiz var. 1000 beygirlik bir seri hibrit güç grubu ünitesini Assan öz kaynaklarıyla bir iç proje olarak geliştiriyor.
Saha testlerini kısa sürede başlatmayı planladığımız Fırtına obüsü gibi zırhlı araçlarda kullanılabilecek tamamen hakları Assan'a ait. İçten yanmalı ve elektrik güç grubunun birleşiminden oluşan seri hibrit güç grubu olarak kara aracı üreticilerine sunabileceğimiz bir ürün. Onun da bu fuarda lansmanını yaptık. Bunun tabii bir ürün ailesi olacak. Bu buraya getirdiğimiz 1000 beygirlik ürünü ama bunun daha küçük 500 beygirlik veya daha büyük 1500 beygirlik versiyonları da olacak."