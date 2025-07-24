Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tüm gözler onun üzerindeydi: İDEF'te nefes kesen yerli silahlar

1
İDEF yerli silahlar
İDEF yerli silahlar
Temmuz 24, 2025 04:49

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ’nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gününde (İFM) devam ediyor.

2
BİTES Savunma
BİTES Savunma

BİTES ROBOT KÖPEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Saha Uzmanı Zeki Koğuş, birçok farklı çalışmayı IDEF 2025'te sergiledikleri kullanım senaryosunda bir araya getirdiklerini belirterek, çalışmaları sahaya daha uygun hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

3
BİTES İDEF Standı
BİTES İDEF Standı

Gerçek ve dijital ortamı birleştirerek oluşturdukları simülasyonun yan kısmında atış da yapılabildiğini dile getiren Koğuş, "Robot köpeklerin üzerine faydalı yükler ekleyebiliyor, onları insanın yapamayacağı belirli işleri yapmaları için kullanıyoruz." dedi. Koğuş, insan canının söz konusu olduğu durumlarda robottan vazgeçilebileceğini belirterek, robot köpeklerin kullanım şekillerini doğru şekilde oturtmayı hedeflediklerini dile getirdi.

4
BİTES ROBOT KÖPEK
BİTES ROBOT KÖPEK

İNSAN İÇİN RİSKLİ ALANLARDA GÖREV ALACAK

Koğuş, insan canının söz konusu olduğu durumlarda robottan vazgeçilebileceğini belirterek, robot köpeklerin kullanım şekillerini doğru şekilde oturtmayı hedeflediklerini dile getirdi. Mağaralardaki operasyon zorluklarına dikkati çeken Koğuş, "Mağaralarda zor girişler, küçük ve daralmak zorunda kalacağınız yerler vardır. Amaca uygun faydalı yükleri robot köpeklere yükleyerek doğru şekilde kullanımını sağlıyoruz. Bunun üzerine yeri geliyor güdümlü roket atar ekliyoruz, yeri geliyor tahrip kalıpları ekliyoruz." diye konuştu.

5
Pasifik holding Titra
Pasifik holding Titra

TİTRA NEFES KESTİ

Pasifik Teknolojinin savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji, fuarda yeni nesil insansız helikopter ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL'ü tanıttı.

6
Titra Teknoloji
Titra Teknoloji

Fuarda yeni nesil savunma çözümlerini sergileyen Titra Teknoloji, yeni nesil insansız helikopter ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL'ü tanıttı.

7
Alpin2
Alpin2

"ALPİN 2, YÜZDE 80 YERLİLİĞE ULAŞTI"

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan da birçok alanda yatırımlarının bulunduğunu ancak savunma sanayisindeki yatırımlarının kendileri için ayrı önem taşıdığını söyledi.

8
Assan Group Savunma Sanayi
Assan Group Savunma Sanayi

ASSAN DELİCİ MÜHİMMATLARI İLE ABD'YE RAKİP

Assan Group Savunma Sanayi de etkinliğe katılanlar firmalar arasında yer alıyor. Fuar alanında açıklamalarda bulunan Gürcan Okumuş, IDEF Fuarı'na çok büyük stant alanıyla katıldıklarını, Assan tarihindeki en geniş stant alanıyla katıldıkları fuarın IDEF 2025 olduğunu söyledi. Etkinlikte tanıtımını gerçekleştirecekleri ürünlerine değinen Okumuş, "Amerikalıların meşhur BLU 109 sığınak delici mühimmatının bir muadil versiyonunu belki daha iyileştirilmiş bir versiyonunu SZ-109 olarak şu an geliştirme çalışmaları devam eden bir mühimmatımız var." açıklamasında bulundu.


 

9
Assan
Assan

BLU-109 muadili onu burada sergilediklerini belirten Okumuş, şunları kaydetti: "2,5 metreye kadar sığınak duvarları güçlendirilmiş duvarları delme kapasitesine sahip olacak. SZ-109 ismi de rahmetli Şakir Zümre ismine atıfla koyduğumuz bir isim. Çok önemli, kritik bir ürün olacak. Hem yurt içi, hem de yurt dışına satış potansiyeli olan stratejik bir ürün olarak inşallah bu yıl sonuna kadar testlerini de tamamlamayı planladığımız bir ürün. Bunun dışında fuarda lansmanını yaptığımız, önemsediğimiz bir seri hibrit güç grubu ünitemiz var. 1000 beygirlik bir seri hibrit güç grubu ünitesini Assan öz kaynaklarıyla bir iç proje olarak geliştiriyor.

10
Assan
Assan

Saha testlerini kısa sürede başlatmayı planladığımız Fırtına obüsü gibi zırhlı araçlarda kullanılabilecek tamamen hakları Assan'a ait. İçten yanmalı ve elektrik güç grubunun birleşiminden oluşan seri hibrit güç grubu olarak kara aracı üreticilerine sunabileceğimiz bir ürün. Onun da bu fuarda lansmanını yaptık. Bunun tabii bir ürün ailesi olacak. Bu buraya getirdiğimiz 1000 beygirlik ürünü ama bunun daha küçük 500 beygirlik veya daha büyük 1500 beygirlik versiyonları da olacak."

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.