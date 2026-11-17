Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Hava Unsur Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarının, Mogadişu ile Bandırma arasında gerçekleştirilen intikal faaliyetini 55 saat içerisinde tamamladığını açıkladı. İki sortide toplam 11 bin 38 kilometre mesafe katedildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6'ncı Ana Jet Üs 161'inci Jet Filo Komutanlığına bağlı F-16 pilotlarının, bakım zamanı gelen uçakların rotasyon faaliyetini başarıyla tamamladığı bildirildi.

MOGADİŞU İLE BANDIRMA ARASINDA KESİNTİSİZ İNTİKAL

Bakanlığın paylaşımında, Mogadişu ile Bandırma arasındaki intikalin ara bacak olmaksızın gerçekleştirildiği belirtildi. Tarihi intikal kapsamında 55 saat içerisinde 2 sorti gerçekleştirilirken, toplam 5 bin 960 deniz mili, yaklaşık 11 bin 38 kilometre mesafe katedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, muharip jet intikalleri açısından emsali az bulunan bu görevin, Türk Hava Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini ve stratejik güç kaydırma kapasitesini ortaya koyduğunu bildirdi.