Türk mühendislerden "dron tehdidine" çözüm: Dakikada 3000 mermi yağdırıyor

Türk savunma sanayisi, mini ve mikro dron tehditlerine karşı yeni bir karşı tedbir sistemi geliştirdi. Çok namlulu makineli tüfek temelli sistem, dakikada 3000 atış yapabiliyor. UNIROBOTICS bünyesinde üretilen çözüm FPV dron tehditlerini etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.

İnsansız hava araçları ve özellikle FPV dronların savaş doktrinlerini değiştirdiği bir dönemde bu tehditleri ortadan kaldırmak için arayışlar sürüyor. Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesinde faaliyet gösteren UNIROBOTICS, bu ihtiyaca yönelik çözümlere bir yenisini ekledi.

DAKİKADA 3000 MERMİ

TRAKON LITE 134 adı verilen sistem, dronlara karşı akıllı ve yüksek ateş gücüne sahip bir uzaktan komutalı silah sistem (UKSS) olarak geliştirildi. Sistemin kalbinde, dakikada 3000 mermi atabilen M134 MINIGUN çok namlulu makineli tüfek yer alıyor.

TRAKON LITE 134, dron tehdidine karşı, hızlı reaksiyon kabiliyeti, yüksek, güvenilir ve sahada kendini kanıtlamış bileşenlerle fiziksel imhaya dayalı İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi ihtiyacını karşılamak üzere geliştirildi.

Sistem, NATO ve ABD Silahlı Kuvvetleri standartlarında kabul gören M134 MINIGUN için özel olarak tasarlandı ve UNIROBOTICS'in TRAKON LITE ürün ailesine katıldı.

TRAKON LITE serisinin tamamında olduğu gibi TRAKON LITE 134 de modüler, hafif ve platformdan bağımsız bir mimariye sahip bulunuyor. Gelişmiş atış kontrol ve hedef takip kabiliyetleri sayesinde her tür hedefe etkin şekilde angaje olabilen TRAKON LITE 134, dünya çapında güvenilirliği kanıtlanmış M134 MINIGUN'ı, günümüzün en kritik tehditlerinden biri olan dronlara karşı etkili bir karşı tedbir sistemine dönüştürüyor.

EN ZOR HEDEFLERE KARŞI YÜKSEK ETKİNLİK SAĞLIYOR

Sistem, kinetik yöntemlerle etkisizleştirme esasına dayanan bir karşı tedbir çözümü sunuyor. Özellikle tespit edilmesi ve imha edilmesi en zor hedefler arasında yer alan mini ve mikro dronlara karşı yüksek etkinlik sağlayan sistem, kritik tesislerin, birliklerin ve stratejik varlıkların korunması açısından önem taşıyor.

Son dönemdeki çatışmalar ucuz ama etkili kamikaze ve küçük keşif dronlarının zırhlı araçlar ve birlikler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. TRAKON LITE 134, pahalı hava savunma füzelerini harcamak yerine, bu tehditleri ekonomik, hızlı ve kesin (fiziksel imha ile) bir şekilde durdurmayı amaçlıyor.

Açık kaynaklarda TRAKON LITE 134'ün en yakın muadillerinin FPV dron saldırılarına karşı fiili bir karşılık verdiğini gösteren doğrulanmış bir bilgiye rastlanmıyor. Kalifikasyonları tamamlanan TRAKON LITE 134, göreve hazır hale getirildi.