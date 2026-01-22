Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Türk mühendislerden "dron tehdidine" çözüm: Dakikada 3000 mermi yağdırıyor

Samsun Yurt Savunma bünyesindeki UNIROBOTICS, savaş alanlarının yeni kabusu FPV dronlara karşı TRAKON LITE 134 sistemini geliştirdi. Yerli çözüm dakikada 3000 mermi atım kapasitesine sahip.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 15:19

Türk savunma sanayisi, mini ve mikro dron tehditlerine karşı yeni bir karşı tedbir sistemi geliştirdi. Çok namlulu makineli tüfek temelli sistem, dakikada 3000 atış yapabiliyor. UNIROBOTICS bünyesinde üretilen çözüm FPV dron tehditlerini etkisiz hale getirmeyi hedefliyor.

İnsansız hava araçları ve özellikle FPV dronların savaş doktrinlerini değiştirdiği bir dönemde bu tehditleri ortadan kaldırmak için arayışlar sürüyor. Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesinde faaliyet gösteren UNIROBOTICS, bu ihtiyaca yönelik çözümlere bir yenisini ekledi.

Türk mühendislerden "dron tehdidine" çözüm: Dakikada 3000 mermi yağdırıyor

DAKİKADA 3000 MERMİ

TRAKON LITE 134 adı verilen sistem, dronlara karşı akıllı ve yüksek ateş gücüne sahip bir uzaktan komutalı silah sistem (UKSS) olarak geliştirildi. Sistemin kalbinde, dakikada 3000 mermi atabilen M134 MINIGUN çok namlulu makineli tüfek yer alıyor.

TRAKON LITE 134, dron tehdidine karşı, hızlı reaksiyon kabiliyeti, yüksek, güvenilir ve sahada kendini kanıtlamış bileşenlerle fiziksel imhaya dayalı İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi ihtiyacını karşılamak üzere geliştirildi.

Türk mühendislerden "dron tehdidine" çözüm: Dakikada 3000 mermi yağdırıyor

Sistem, NATO ve ABD Silahlı Kuvvetleri standartlarında kabul gören M134 MINIGUN için özel olarak tasarlandı ve UNIROBOTICS'in TRAKON LITE ürün ailesine katıldı.

TRAKON LITE serisinin tamamında olduğu gibi TRAKON LITE 134 de modüler, hafif ve platformdan bağımsız bir mimariye sahip bulunuyor. Gelişmiş atış kontrol ve hedef takip kabiliyetleri sayesinde her tür hedefe etkin şekilde angaje olabilen TRAKON LITE 134, dünya çapında güvenilirliği kanıtlanmış M134 MINIGUN'ı, günümüzün en kritik tehditlerinden biri olan dronlara karşı etkili bir karşı tedbir sistemine dönüştürüyor.

Türk mühendislerden "dron tehdidine" çözüm: Dakikada 3000 mermi yağdırıyor

EN ZOR HEDEFLERE KARŞI YÜKSEK ETKİNLİK SAĞLIYOR

Sistem, kinetik yöntemlerle etkisizleştirme esasına dayanan bir karşı tedbir çözümü sunuyor. Özellikle tespit edilmesi ve imha edilmesi en zor hedefler arasında yer alan mini ve mikro dronlara karşı yüksek etkinlik sağlayan sistem, kritik tesislerin, birliklerin ve stratejik varlıkların korunması açısından önem taşıyor.

Son dönemdeki çatışmalar ucuz ama etkili kamikaze ve küçük keşif dronlarının zırhlı araçlar ve birlikler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. TRAKON LITE 134, pahalı hava savunma füzelerini harcamak yerine, bu tehditleri ekonomik, hızlı ve kesin (fiziksel imha ile) bir şekilde durdurmayı amaçlıyor.

Açık kaynaklarda TRAKON LITE 134'ün en yakın muadillerinin FPV dron saldırılarına karşı fiili bir karşılık verdiğini gösteren doğrulanmış bir bilgiye rastlanmıyor. Kalifikasyonları tamamlanan TRAKON LITE 134, göreve hazır hale getirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de ilk ve ücretsiz! Deprem anında bütün bilgileri geçecek: Tek tuşla risk öğrenilecek
TikTok dünyayı ele geçirdi: İşte 2026’nın en çok indirilen uygulamaları
ETİKETLER
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.