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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Türk zırhlısı AŞKAR-II sahaya iniyor: İlk kullanıcı Yavru Vatan oldu

Türk zırhlısı AŞKAR-II, ilk görevine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlıyor. BR6 sınıfı 7 kişilik zırhlı araç, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından envantere alındı.

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Türk zırhlısı AŞKAR-II sahaya iniyor: İlk kullanıcı Yavru Vatan oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 15:26

Türk savunma sanayisinin meskun mahal muharebe amaçlı geliştirdiği AŞKAR-II'nin ilk kullanıcısı oldu. Araç ilk görevine Yavru Vatan'da başlayacak. Best Grup imzalı AŞKAR-II, IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı kapsamında ilk kez kamuoyuna tanıtılırken, şirket aynı zamanda AŞKAR-I modelini de sergiledi.

Best Grup Genel Müdürü Caner Buğday, IDEF 2025 fuarının kendileri için önemini, ürünlerini ve AŞKAR araç ailesinin doğuş hikayesini anlattı.

Türk zırhlısı AŞKAR-II sahaya iniyor: İlk kullanıcı Yavru Vatan oldu

"TÜRK NEREDEYSE BİZ ORADAYIZ"

Fuarda ürünlerini tanıttıklarını, stratejik görüşmeler ve etkin temaslar gerçekleştirdiklerini ifade eden Buğday, "IDEF'te olmak, kabiliyetlerimizi ve ürünlerimizi sergilemek, bizim için çok önemli çünkü IDEF, pek çok ülkeden katılımcıyı ağırlayan, profesyonelliğin yüksek olduğu bir fuar." dedi.

AŞKAR-II'nin ilk ihracatına ilişkin bilgi veren Buğday, şöyle konuştu:

"KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, uzun süre bir araç tedariki projesi yürüttü ancak çeşitli sebeplerden tedarik edememişlerdi. Konu bize geldi. İhtiyaçlarını ve mevcut imkanlarını bildirdiler. Biz de özetle şunu söyledik: Biz herhangi bir regülasyondan, kısıtlamadan bağımsız olarak araç yapabiliriz. Bunu da Türk'ün olduğu her yerde hizmete sokabiliriz. Türk neredeyse biz oradayız.

AŞKAR-II, tamamen Best Grup'un tasarımı ve üretimi. 7 kişilik BR6 sınıfı zırhlı bir araç. Üzerinde ailemizin ürettiği silah kuleleri var. Şu anda envantere girmiş durumda. Başarıyla görev ifa ediyor."

Türk zırhlısı AŞKAR-II sahaya iniyor: İlk kullanıcı Yavru Vatan oldu

YÜKSEK HAREKET KABİLİYETİNE SAHİP

Bugünün güvenlik konseptinin asimetrik tehditlerle şekillendiğini belirten Buğday, meskun mahalde etkinliğin belirleyici hale geldiğini söyledi.

Ukrayna Savaşı'nın da bu gerçeği pekiştirdiğini ifade eden Buğday, "Şu an anlaşıldı ki meskun mahalde konuyu çözemiyorsanız olayı sonlandıramıyorsunuz. Zaten bizim güvenlik birimlerimiz yıllardır bu konuda büyük tecrübeye sahip ama artık dünya da bunu anladı. Bu bağlamda AŞKAR ailesi, yüksek hareket kabiliyeti, yerlilik oranı ve idamesinin kolaylığıyla öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk zırhlısı AŞKAR-II sahaya iniyor: İlk kullanıcı Yavru Vatan oldu

Hem Türkiye'de hem dünyada bu tür araçlara ihtiyacın arttığına işaret eden Buğday, "Yıllarca yaptığımız AR-GE çalışmalarıyla bu noktaya geldik. AŞKAR ailesiyle kendimizi ispatladık. Şu an birçok projeye hazırlanıyoruz. İnşallah dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinde AŞKAR'ları göreceksiniz." dedi.

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ETİKETLER
#kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
#savunma sanayi
#zırhlı araç
#Aşkar-ii
#Best Grup
#Idef 2025
#Savunma Teknolojileri
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