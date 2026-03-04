Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye'nin hava savunma sistemi var mı? Çelik Kubbe özellikleri ve bileşenleri

Türkiye'nin hava savunma sistemi var mı sorusu Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından tekrardan gündeme geldi. ABD-İsrail-İran arasında 28 Şubat 2026 tarihinde başlayan savaş devam ediyor. Ülkeler arasında gerçekleşen hava saldırılarının ardından ise Türkiye'nin hava savunma sistemi var mı sorusu gündeme geldi. Türkiye yerli ve milli hava savunma sistemi "Çelik Kubbe" ile korunuyor. Çelik Kubbe'nin özellikleri ve bileşenleri ise gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'nin hava savunma sistemi var mı? Çelik Kubbe özellikleri ve bileşenleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 16:45

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları devam ederken, Tahran'ın da misillemeleri sürüyor. İran son olarak ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki konsolosluğuna insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. İran'ın başkenti Tahran olmak üzere birçok şehre ise ABD ve İsrail savaş uçakları tarafından saldırılar düzenleniyor. Hava saldırılarının günden güne şiddetlenmesi ve artması üzerine 'nin var mı sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin özellikleri ve bileşenleri merak ediliyor.

Türkiye'nin hava savunma sistemi var mı? Çelik Kubbe özellikleri ve bileşenleri

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR MI?

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde ve teknolojisinde kat ettiği mesafenin en somut örneklerinden biri olarak sistemi Çelik Kubbe geliyor. Çok katmanlı bir sistem olan Çelik Kubbe, , ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KORKUT, SUNGUR, HİSAR A+, HİSAR O+ ve SİPER gibi araçları bünyesinde barındırıyor. Bu araçlar alçak, orta ve yüksek irtifa tehditlerine karşı koruma sağlıyor.

Türkiye'nin hava savunma sistemi var mı? Çelik Kubbe özellikleri ve bileşenleri

ÇELİK KUBBE ÖZELLİKLERİ VE BİLEŞENLER

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe hava savunma sisteminin içerisinde SİPER, ALP, HİSAR O+, HİSAR A+, HÜRZ, KORKUT, ALP, GÖKBERK, ŞAHİN ve İHTAR gibi teknolojiler yer alıyor. Çelik Kubbe hava savunma sisteminin en dış katmanın yer alan uzun menzilli SİPER hava savunma sistemi aracılığıyla düşman füzeleri ve uçakları 100 kilometrenin üzerindeki mesafelerden tespit edilerek imha ediliyor.

Türkiye'nin hava savunma sistemi var mı? Çelik Kubbe özellikleri ve bileşenleri

Orta menzilde görev yapan HİSAR O+ hareketli tehditlere karşı mücadele etmek için birebir olurken, alçak irtifa savunmasında ise HİSAR A+ ve Korkut gibi sistemler devreye giriyor.

ETİKETLER
#Roketsan
#aselsan
#aselsan
#hava savunma
#hava savunma sistemi
#Çelik Kubbe
#Çelik Kubbe
#Yerli Savunma
#TÜRKİYE
#Türkiye Milli Savunma
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.