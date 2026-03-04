Türkiye'nin hava savunma sistemi var mı? Çelik Kubbe özellikleri ve bileşenleri

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları devam ederken, Tahran'ın da misillemeleri sürüyor. İran son olarak ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki konsolosluğuna insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. İran'ın başkenti Tahran olmak üzere birçok şehre ise ABD ve İsrail savaş uçakları tarafından saldırılar düzenleniyor. Hava saldırılarının günden güne şiddetlenmesi ve artması üzerine Türkiye'nin hava savunma sistemi var mı sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin özellikleri ve bileşenleri merak ediliyor.

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR MI?

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde ve teknolojisinde kat ettiği mesafenin en somut örneklerinden biri olarak hava savunma sistemi Çelik Kubbe geliyor. Çok katmanlı bir sistem olan Çelik Kubbe, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KORKUT, SUNGUR, HİSAR A+, HİSAR O+ ve SİPER gibi araçları bünyesinde barındırıyor. Bu araçlar alçak, orta ve yüksek irtifa tehditlerine karşı koruma sağlıyor.

ÇELİK KUBBE ÖZELLİKLERİ VE BİLEŞENLER

Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe hava savunma sisteminin içerisinde SİPER, ALP, HİSAR O+, HİSAR A+, HÜRZ, KORKUT, ALP, GÖKBERK, ŞAHİN ve İHTAR gibi teknolojiler yer alıyor. Çelik Kubbe hava savunma sisteminin en dış katmanın yer alan uzun menzilli SİPER hava savunma sistemi aracılığıyla düşman füzeleri ve uçakları 100 kilometrenin üzerindeki mesafelerden tespit edilerek imha ediliyor.

Orta menzilde görev yapan HİSAR O+ hareketli tehditlere karşı mücadele etmek için birebir olurken, alçak irtifa savunmasında ise HİSAR A+ ve Korkut gibi sistemler devreye giriyor.