Türkiye'nin ilk RamJet İtkili Hava Füzesi GÖKHAN tanıtıldı: KAAN, HÜRJET ve KIZILELMA'dan atılabilecek

Türkiye'nin savunma sanayiindeki en prestijli etkinliklerinden biri olan 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), yerli ve milli savunma teknolojilerinin gövde gösterisine sahne olmaya devam ediyor.

ASELSAN, ROKETSAN, STM, HAVELSAN başta olmak üzere Türk savunma sanayisinin en gözde firmalarının yepyeni teknolojilerini duyurduğu fuarda en dikkat çeken sistemlerin başında, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Milli RamJet İtkili Hava Füzesi GÖKHAN yer aldı.

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan GÖKHAN, Türkiye'nin hava üstünlüğünü artırma hedefinin en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

MENZİL BİLGİSİ GİZLİ

Füzenin üzerindeki örtü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen özel bir törenle kaldırıldı.

Donanım Haber'e göre, tanıtım esnasında konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin en önemli çekici unsurlarından biri olacağını belirttiği RamJet İtkili Hava Füzesi GÖKHAN projesine daha önce başladıklarını belirtti. GÖKHAN'ın Avrupa yapımı Meteor füzesinin yerli muadili olduğunu ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en önemli çekici unsurlarından biri olacak ramjet motorlu hava füzemiz GÖKHAN projesini daha önce başlamıştık. Bu sektörü takip edenler için kolay tarif etmek üzere söyleyeceğim. Bunu Meteor füzesinin yerli muadili olacak şekilde GÖKHAN'ın menzilini uzatmaya dönük yeni bir proje anlaşması yaptık. Menzili gizli. Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinden GÖKHAN çok daha ileri bir menzile sahip olacak. Bugün atılan imza ile GÖKHAN ileri bir menzile taşınacak."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yaptığı açıklamada, GÖKHAN'ı en kısa zamanda uçaklara da takarak pilotların daha emniyetli bir şekilde uçmasına yardımcı olacakları bilgisini paylaştı.

GÖKHAN, F-16'larda, yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN'da, HÜRJET'te ve insansız platformlar KIZILELMA ile ANKA-3'ten atılabilecek.

MENZİLİ ARTIRILACAK

Törende, TÜBİTAK SAGE ile Milli Savunma Bakanlığı arasında "Milli Ramjet Motorlu Hava Hava Füzesi GÖKHAN'ın Geliştirilmesi Projesi Menzil ve Kabiliyet Artırımı için Sözleşme Değişikliği ve Uzun Menzilli Gökhan Geliştirilmesi Sözleşmesi" de imzalandı.

Bu kapsamda, GÖKHAN'ın menzilinin ve kabiliyetlerinin artırılacağı ve bildirildi.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, GÖKHAN'ın Türkiye'nin en önemli hedeflerinden olduğunu belirterek, daha önce BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN ile Türkiye'ye ilk hava-hava füzelerini TÜBİTAK eliyle kazandırdıklarını söyledi.

Kacır, "Şimdi GÖKHAN ile çok daha ileri menzilli, çok daha yüksek ve süpersonik hızlarda görev yapabilen bir füze projesini de adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu yıl ilk testlerini gerçekleştireceğiz. Bugün attığımız imzalarla projedeki menzil hedefimizi daha ileriye taşıdık. Dünyadaki en ileri kabiliyete sahip, muadilleriyle emsal düzeye inşallah GÖKHAN projesini getirmiş olacağız." dedi.

Bir yandan TÜBİTAK SAGE'nin yürüttüğü GÖKHAN projesiyle bir yandan ROKETSAN'ın yürüttüğü GÖKBORA projesiyle hem sıvı yakıtlı ramjet teknolojisinde hem katı yakıtlı ramjet teknolojisinde Türkiye'nin kabiliyet kazandığını anlattı.

Kacır, "Bütün bunlar hava unsurlarımızın özellikle KIZILELMA'mızın, KAAN'ımızın harp sahasındaki yetkinliklerini en ileri düzeye taşımamıza vesile olacak ve bu projeler tamamlandığında Türkiye caydırıcılıkta çok daha ileri seviyeye gelecek." diye konuştu.

2 BİN KİLOMETRE MENZİLLİ FÜZE PROGRAMI DEVAM EDİYOR

Bakan Kacır, Türkiye'nin milli kabiliyetlerinin füze ailelerinin hepsinde geliştiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, bir yandan balistik füzelerle önemli adımlar atıyor. Burada TAYFUN Blok-4 dünyaya tanıtıldı. Türkiye'nin 2 bin kilometre menzilli füze programı devam ediyor. Bir yandan seyir füzeleri geliştiriyoruz, üretiyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM'u, TÜBİTAK geliştirmişti. ROKETSAN'ın eliyle SOM seri üretimde. SOM'un jet motorunu da Kale Havacılık ile yerli ve milli olarak geliştirdik. Artık SOM yerli jet motorumuzla görev icra edebilecek hale geldi. ATMACA ve ÇAKIR gibi füzelerle bütün bu alanlarda Türkiye'nin önemli kabiliyetleri var."

GÖKHAN FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Milli Ramjet Motorlu Hava Füzesi GÖKHAN'ın temel özellikleri şu şekilde:

Mach 2 ve üzeri hızlarda uzun menzilli angajman

Karıştırmaya karşı duyarsız seyrüsefer sistemi (AÖB + KKS)

Özgün harp başlığı ve kompakt elektronik mimari

Aktif itki kontrolü ile hassas hız yönetimi

Gelişmiş postlaunch algoritması

Çift yönlü veri bağı: Retargeting, handover, güdüm güncelleme

Yüksek manevra kabiliyetine karşı geniş angajman zarfı