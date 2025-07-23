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Savunma Teknolojileri
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 | Özge Sönmez

Türkiye'ye Eurofighter satışı onaylandı! İşte Eurofighter Typhoon’un teknik özellikleri

Türkiye, savunma sanayi alanında çok önemli bir adım attı. Almanya'nın, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alma talebini onayladığı iddia edildi. Türkiye'nin gücüne güç katacak gelişmenin ardından Eurofighter Typhoon savaş uçağının özellikleri araştırılmaya başlandı. İşte Eurofighter Typhoon'un teknik özellikleri...

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Türkiye'ye Eurofighter satışı onaylandı! İşte Eurofighter Typhoon’un teknik özellikleri
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 11:05

Der Spiegel dergisinin haberinde Alman Federal Güvenlik Konseyinin, 'nin 40 savaş uçağı için ön talebini onayladığı ileri sürüldü. Dergiye göre Konseyin Türkiye'nin Mart 2023'te sunduğu talebi onayladığı ve uçakların 'dan tedarik edilen parçalarla 'de üretileceği belirtildi. Uzun süredir devam eden sürecin önemli bir aşaması geride kalırken, Türkiye'ye 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının teslimatının önü açıldı. Türkiye bu hamleyle alanında gücüne güç katarken, Eurofighter Typhoon'un teknik özellikleri ne? Eurofighter Typhoon ne kadar güçlü? İşte Eurofighter Typhoon hakkında tüm detaylar...

Türkiye'ye Eurofighter satışı onaylandı! İşte Eurofighter Typhoon’un teknik özellikleri

"İYİ BİR KARAR YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Der Spiegel dergisinin haberinde Alman Federal Güvenlik Konseyinin, Türkiye'nin 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağı için ön talebini onayladığı ileri sürüldü.

Spiegel, ayrıca Türkiye'nin bu uçakları ittifakının başka bir üyesine karşı kullanmayacağına dair söz verdiğini öne sürdü.

Eurofighter, İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor. Alman hükümetinin onayı olmadan diğer ortaklar, üçüncü ülkelere ihracat yapamıyor.

Geçen hafta Londra'da bulunan Almanya Başbakanı Merz, İngiltere Başbakanı Starmer ile düzenlenen ortak basın toplantısında Eurofighter Typhoon'un Türkiye'ye ihracatına ilişkin soru üzerine, "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karar yolunda ilerliyoruz." yanıtını vermişti.

Türkiye'ye Eurofighter satışı onaylandı! İşte Eurofighter Typhoon’un teknik özellikleri

"OLUMLU BAKIYORLAR"

Erdoğan Kıbrıs dönüşü Eurofighter için kritik temasların devam ettiğini belirterek "Jet uçakları alımı konusunda malum, İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu. Bu konuda da İngilizler ve Almanlar olumlu yaklaşıyorlar" demişti.

Türkiye'ye Eurofighter satışı onaylandı! İşte Eurofighter Typhoon’un teknik özellikleri

İŞTE EUROFİGHTER TYPHOON'UN ÖZELLİKLERİ

Avrupa Birliği yapımı olan Eurofighter Typhoon, çok rollü bir savaş uçağı olarak tüm dünyada dikkat çekiyor. Çift motorlu yapısı ve kanat delta tasarımı, uçağın çevikliğini ve yüksek hızda üstün performansını garantilerken, gelişmiş elektronik sistemleri de modern hava savaşlarının vazgeçilmezi haline getiriyor. Eurofighter, İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Uzunluk: 15.96 m

Mürettebat: 1 veya 2 kişi

Boş Ağırlık: 11.000 kg

Yüklü Ağırlık: 16.000 kg

Motor: 2 x Eurojet EJ200 turbofan

Motor Gücü: Her biri 60 kN

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg

Maksimum Hız:

Yüksek irtifada: 2.495 km/saat

Deniz seviyesinde: Mach 1.25 (1.530 km/saat)

Menzil: 2.900 km

Türkiye'ye Eurofighter satışı onaylandı! İşte Eurofighter Typhoon’un teknik özellikleri
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#türkiye
#Almanya
#İngiltere
#eurofighter typhoon
#savunma sanayi
#nato
#Savunma Teknolojileri
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