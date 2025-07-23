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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TUSAŞ ve GE Aerospace el sıkıştı: HÜRJET'in motoru için kritik adım

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile GE Aerospace, IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı kapsamında, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'nın geleceğine yönelik kritik bir iş birliğine imza attı. İşte tüm detaylar...

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TUSAŞ ve GE Aerospace el sıkıştı: HÜRJET'in motoru için kritik adım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 17:38

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile GE Aerospace, Jet Eğitim Uçağı Projesi kapsamında önemli bir anlaşmaya vardı. İki şirket, IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda, HÜRJET'in geleceğine yönelik bir mutabakat zaptına imza attı.

İYİ NİYET ANLAŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fuarda ve GE Aerospace, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'nın geleceğine yönelik masaya oturdu. Taraflar, gerçekleştirilen iyi niyet anlaşmasıyla, F404 turbofan motorlarını ve geleceğe yönelik potansiyel işbirliklerini güçlendirme kararı aldı.

Geleceğe yönelik F404 turbofan motorlarının HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'nda kullanılması ve motorların entegrasyonu için gerekli tedarik faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlandı.

TUSAŞ ve GE Aerospace el sıkıştı: HÜRJET'in motoru için kritik adım

BAKIM VE ONARIM KAPSAMINDA İLAVE ADIMLAR ATILACAK

Yeni prototiplerin gerçekleştireceği uçuş test faaliyetleri kapsamında da işbirliğinin artırılarak GE Aerospace tarafından desteklenmesi hedeflendi. Tüm bu potansiyel işbirliklerine ek olarak F404 motorunun bakım, onarım ve revizyonu kapsamında ilave adımların atılması kararlaştırıldı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki ileri teknoloji kapasitesini ön plana çıkarmayı hedefleyen bu işbirliği, HÜRJET'in başarılarını güvence altına alarak küresel anlamda potansiyelini güçlendirmesine imkan tanıyacak.

TUSAŞ ve GE Aerospace el sıkıştı: HÜRJET'in motoru için kritik adım

"HÜRJET MÜKEMMEL PERFORMANS SUNUYOR"

Mutabakatla ilgili açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET'in modern aviyonik ve yüksek performans özelliklerinin yanı sıra tek motorlu, çift koltuklu konfigürasyonda mükemmel performans sunduğunu belirtti.

HÜRJET'in modern pilot eğitiminde kritik rol üstlendiğine işaret eden Demiroğlu, bu mutabakat zaptının tüm taraflara başarı getireceğine inandıklarını belirtti ve ekledi:

"HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'mız son dönemde büyük işler başardı. Bugüne kadar 210'un üzerinde uçuşu geride bıraktı. Denizaşırı önemli uçuşlar gerçekleştirerek kabiliyetlerini yurt dışındaki fuarlarda sergiledi. Bu başarılarının neticesinde HÜRJET'in geleceği için İspanyol şirketlerle de önemli anlaşmalara imza atıldı. Bu başarıların artırılması için GE Aerospace ile işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Hedefimiz, havacılık ve savunma endüstrisinde küresel liderliktir."

TUSAŞ ve GE Aerospace el sıkıştı: HÜRJET'in motoru için kritik adım
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ETİKETLER
#savunma sanayi
#Hürjet
#tusaş
#Ge Aerospace
#F404
#Jet Eğitim Uçağı
#İdef 2025
#Savunma Teknolojileri
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