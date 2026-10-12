TUSAŞ'dan KAAN mesajı: Bunlara bulaşmayalım desinler diye yapıyoruz

Kastamonu’da "Mavi Vatandan Gök Vatana Milli Teknoloji Hamlesi" programında konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET ve KAAN projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

‘’BURASI GURURUMUZ’’

TUSAŞ'tan bahseden Demiroğlu, "Bir kampüsün içinde KAAN yapılıyor, HÜRJET, HÜRKUŞ yapılıyor, helikopterler yapılıyor, İHA'lar yapılıyor. Uzay tesisi var, uydular yapılıyor, uçakların birçok parçası yapılıyor. Altı farklı alanda bunların testleri, üretimleri yapılıyor. Böyle bir tesis dünyada bulamazsınız. Yakına gelenleri var hepsi bir kampüste olan tesis yok. Burası bizim medarıiftiharımız, gururumuz ve sizleri bekliyor." ifadesini kullandı.

İSPANYA 15 TANE DAHA ALMAK İÇİN PLAN YAPIYOR

HÜRKUŞ'un en iyi eğitim uçağı olduğunu anlatan Demiroğlu, şöyle devam etti:

"Biz yaptığımız zaman güzelini yapabiliyoruz. Başkasına bakmamıza gerek yok. Şimdi teslimatlara başladık. Bu sene önümüzdeki sene, ondan sonraki sene. Azerbaycan'a gönderiyoruz. Sonra başka yerlere satacağız. Yurt içinde değil yurt dışında da satacağız. Biz güzel bir milletiz. İşimizi güzel yapıyoruz. Güzel yaptığımız zaman sonuçları güzel çıkıyor. Başka ne var HÜRJET. Bu uçak sesten hızlı gidiyor. Biz daha teslimatımızı Hava Kuvvetlerine başlamadan İspanya demiş ki 'Ben beğendim, almak istiyorum 30 tane', aldı. İmza attık. 2028'de teslimatlar için çalışıyoruz. Bir 15 tane daha almak için plan yapıyor."

‘’KAAN ORTAYA ÇIKARSA HER YER TOZ DUMAN OLUR’’

TUSAŞ'ın 16 bin 500 çalışanının bulunduğunu aktaran Demiroğlu, büyük bir aile olduklarını vurguladı.

Savaşların dünyanın gerçeği olduğunu ifade eden Demiroğlu, şunları kaydetti:

"Biz savaşmak için uğraşmıyoruz. Savaşmamak için uğraşmamız lazım. 'Dokunmayın' dediğinizde geliyorlar, kafanıza vuruyorlar. Elinizdeki ekmeğinizi alıyorlar. Evinizi yıkıyorlar. Görüyoruz. O zaman bizim hazırlıklı olmamız lazım. Anladıkları dilden konuşmamız lazım. Bunun için hem askerimizi hem ülkemizi hazır hale getirmemiz lazım. Bizim gök vatanda yapmaya çalıştığımız şey bu. KAAN'ı kullanmak istemiyoruz. 'O zaman neden yapıyorsun?' diyorlar. Kullanmamak için yapıyoruz. Biz yapacağız KAAN öyle bir güçlü uçak ki ortaya çıktığında kimse kalmayacak ortalıkta. O zaman bana bulaşacak olan bir düşünsün. 'Bu KAAN ortaya çıkarsa ortalık toz duman olur, biz de bunlara bulaşmayalım' desin diye yapıyoruz. Gerekirse kullanırız. Kuzeyimiz güneyimiz doğumuz batımız her tarafımız ateş çemberi. Biz huzur adası olarak duruyoruz."