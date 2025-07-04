Valilik saat vererek uyardı! Askeri uçakla önemli test

Türkiye’nin yerli projeler üreten savunma sanayi şirketi TUSAŞ’ın Mürted Havaalanı Komutanlığı’nda önemli bir test yapılıyor. Ankara Valiliği askeri uçakla yapılacak test için vatandaşları uyardı.

SAAT VEREREK UYARDI

Ankara Valiliği, vatandaşlara saat 15.00 ila 16.00 arasında Beypazarı-Ayaş ilçeleri arasında askeri uçağın test amaçlı ses aşımı yapacağına yönelik uyarıda bulundu.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, "TAI Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak, bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı-Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

