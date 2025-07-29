Yerli GAZAP ilk kez ortaya çıktı! İsrail endişeli, en yüksek tahrip gücüne sahip

Türk savunma sanayisinin yerli projeleri 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025)’te nefesleri kesti. Türkiye’nin en güçlü mühimmatı en yüksek tahrip gücüne sahip konvansiyonel uçak bombası "GAZAP" ilk kez tanıtıldı.

GAZAP'TAN METREKAREYE DÜŞEN PARÇACIK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen uçak bombası MK84 GAZAP Uçak Bombası 2000 LB 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilendi. MK-84 GAZAP, Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası olarak öne çıktı. GAZAP mühimmatından metrekareye 10.16 parçacık düşüyor.

F-16 SAVAŞ UÇAKLARINDA KULLANILABİLECEK

Laboratuvar testleri biterek saha testlerine geçildi. Muadillerinden 3 kat daha güçlü bir ürün olma özelliğini taşıyor. GAZAP, F-16 ve F-4'te kullanılabilecek. Parçacıklı yapısı sayesinde patlama sırasında parçacıklar birbirinden ayrılarak 1 kilometrelik alana dağılıyor. MK84 uçak mühimmatı olan "GAZAP" büyük basınç etkisi oluşturuyor. GAZAP mühimmatı muadili olan standart mühimmatlardan 3 kat daha güçlü. 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılan GAZAP bölgedeki bütün unsurlara etki etme gücüne sahip.

Öte yandan Geniş alanda etkisi olan GAZAP mühimmatı da dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İSRAİL'İN ENDİŞESİ

İsrail medyası Türkiye’nin GAZAP bombasını manşetlerine taşıdı. Tel Aviv merkezli Israel Hayom, “Endişe verici! Türkiye denklemi değiştiren bombayı ortaya çıkardı” başlığını kullanarak, “Sığınak delici bombalar, Türk Hava Kuvvetleri için önemli bir avantaj sağlıyor” ifadelerine yer verdi. İsrail televizyonu Kanal 14 ise “Bu bombanın etki alanı ABD’nin ürettiği MK-84’ün üç katı büyüklüğünde” değerlendirmesinde bulundu.