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 | Murat Makas

Yunanistan'ı caydıracak F-35 cevabı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın F-35 sözlerine ilişkin açıklama yaptı. ABD ile F-35 görüşmeleri olumlu ilerlerken Yunanistan'dan tepki geldi. Erdoğan, Yunanistan'ın endişesi üzerine merak edilen F-35 sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 13:22

Cumhurbaşkanı , Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. ’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın ’nin savaş uçağı temaslarına dair söylediği sözler gündeme geldi. Erdoğan 5. nesil savaş uçağı F-35 ile ilgili soruya cevap verdi.

Yunanistan'ı caydıracak F-35 cevabı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

Tom Barrack, ABD ile Türkiye arasında askıya alınan F-35 süreciyle ilgili yıl sonuna kadar bir gelişme olabileceğini söylemişti. Türkiye ile ABD arasındaki olumlu F-35 görüşmeleri ’ı endişelendirdi. ‘Yunanistan’ın bu tutumu gerçek bir endişeyi mi yansıtıyor? Yoksa acaba Yunanistan’ın İsrail’le son dönemde yoğunlaşan ilişkilerinin bunda bir tesiri olabilir mi?’ sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:

Biz F-35’leri öncelikle kendi güvenliğimiz için istiyoruz. F-35 meselesi bizim için yalnızca bir askeri teknoloji meselesi değil; aynı zamanda başta gibi uluslararası platformlarda güçlü ortaklık konusudur. Ama tabii bu mesele kendi göbeğimizi kendimiz kesmemize vesile oldu ve savunma sanayii alanında atılımlarımızı hızlandırdı. Bizim güvenlik altyapımızı güçlendirmemiz, kimse için bir tehdit değildir. Hele hele dost ve müttefiklerimiz için hiç değildir.

Yunanistan'ı caydıracak F-35 cevabı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

NATO'NUN SAVUNMA HARCAMALARI

En son NATO zirvesinde müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasına yönelik bir karar alındı. Yani denildi ki “NATO ülkeleri kendi savunma altyapılarını kuvvetlendirsin, ihtiyaçlarını karşılasın, bu NATO’nun da savunmasını da güçlendirsin.” Dolayısıyla Yunanistan’ın bizim savunma alanında attığımız adımlar nedeniyle endişelenmesi yersiz ve manasızdır. Türkiye, güvenliğini ve çıkarlarını tehdit etmeyen, düşmanca bir tavırla önüne çıkmayan hiçbir ülke için tehdit değildir. Aksine Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışı, huzuru ve güvenliği sağlamak için azami çaba gösteren, dostları için son derece güvenilir bir ülkedir.

Yunanistan'ı caydıracak F-35 cevabı! Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu

F-35'LERİN TESLİMİ ONUN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞECEK

Çevremizde hiçbir çatışma yoktur ki Türkiye, barışçıl bir yaklaşımla onu sonlandırmak için çabalamasın. F-35 konusunu aramızda konuştuk ve işin takipçisiyiz. Ben Sayın Trump'ın bu konuda yaptığımız anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum. Bu F-35’lerin Türkiye'ye peyderpey teslimi onun döneminde gerçekleşecektir diye düşünüyorum.

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#türkiye
#abd
#recep tayyip erdoğan
#yunanistan
#f-35
#nato
#Savunma Teknolojileri
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