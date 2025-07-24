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Savunma Teknolojileri
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Zıplayan, takla atan ve selam veren askeri robot köpekler tanıtıldı

IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri tarafından sergilenen dört bacaklı insansız kara araçları (kamuoyunda bilinen adıyla "robot köpekler") sergilediği performanslarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 11:19

IDEF 2025 Savunma Sanayii Fuarı'nda fuarında sergilenen dört bacaklı insansız kara aracı robot köpekler, sergiledikleri yeteneklerle büyük ilgi topladı. Zıplama, takla atma ve selam verme gibi dikkat çekici hareketler yapan robotlar, ziyaretçilerin yoğun ilgisini üzerinde topladı.

BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 17'incisi düzenlenen Uluslararası Fuarı'nda (IDEF 2025) robot köpek olarak bilinen dört bacaklı insansız kara araçlarını sergiledi.

Zıplayan, takla atan ve selam veren askeri robot köpekler tanıtıldı

KUMANDA İLE KONTROL EDİLİYOR

Robot köpekler, modern savaş alanlarının ve operasyonel görevlerin karmaşıklığına yanıt olarak geliştirilirken, zorlu arazi şartlarına uyum sağlama kapasitesi ve gelişmiş sensör teknolojisiyle, hem askeri hem de sivil operasyonlarda öne çıkıyor. Kumanda ile kontrol edilen robot köpekler hem zıplıyor, hem takla atıyor hem de selam verirken, fuara gelenlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Zıplayan, takla atan ve selam veren askeri robot köpekler tanıtıldı

BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Savunma Sistemleri Direktörü Hikmet Özge Bacak, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, dört bacaklı robotların dikkat çektiğini söyledi.

Zıplayan, takla atan ve selam veren askeri robot köpekler tanıtıldı

Dört ayaklı robotun bir küçük bir de büyük versiyonu olduğunu ifade eden Bacak, "Bizim BİTES olarak ana amacımız, son kullanıcılarımızın, kuvvetimizin ya da sivil kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına göre bunlar üzerine faydalı yükler, kamera gibi başka türlü faydalı yükler de olabiliyor bunlar. Bunları entegre ederek bunları yüzde 100 BİTES yazılımıyla son kullanıcılarımıza teslim etmek. Hareket kabiliyetleri çok yüksek. Sadece düz yolda yürümek değil, yumuşak zeminlerde, kaygan zeminlerde de yürüme kabiliyetleri bulunmakta. Ayrıca modeline göre takla atma kabiliyeti bulunuyor. Merdiven çıkabilme kabiliyeti bulunuyor. Dolayısıyla insan gönderilmesi istenmeyen yerlere bu robotların erişimi kolaylık sağladığı için bu tür görevlerde robotlarımız kolaylıkla görev yapabilmekteler" dedi.

Zıplayan, takla atan ve selam veren askeri robot köpekler tanıtıldı

Robot köpekler, devriye, keşif, arama kurtarma, saldırı, veri toplama gibi görevlerde kullanılabilirken, tek şarjla 4 saatlik kullanım ve 25 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Yapay zeka ile denge sağlama, saldırılara karşı dört ayağı üzerinde kalabilme, zorlu arazi şartlarına uyum gibi özellikleri bulunan robot köpekler, otonom hareket, engel tanıma, alan haritalama, rota planlama yapabiliyor.

Zıplayan, takla atan ve selam veren askeri robot köpekler tanıtıldı
Zıplayan, takla atan ve selam veren askeri robot köpekler tanıtıldı
Zıplayan, takla atan ve selam veren askeri robot köpekler tanıtıldı
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ETİKETLER
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#Robot Köpek
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#Savunma Teknolojileri
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