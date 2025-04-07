Elazığlı taraftarın şampiyonluk duası viral oldu! Kulüp görüntüleri paylaştı

Elazığspor'un, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında konuk ettiği Serik Belediyespor’u 3-1 yendiği maçta bir taraftarın duası sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelen atakları 'Kalecimizin sağ salim kurtarmasını nasip eyle yarabbi' diyen taraftarı duasında, "Bu şehrimizin Elazığspor’dan başka bir şeyi kalmadı, sen bu gariban taraftarlarımızın yüzünü güldür yarabbi, bize sağ salim şampiyon olmayı nasip ve müyesser eyle yarabbi" dedi. Diğer taraftarlar da duaya amin diyerek eşlik etti.

Kulüp resmi sayfasından paylaşılan görüntü büyük beğeni aldı.