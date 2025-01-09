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Sahalarda ender görülen anlar! Jose Mourinho Kasımpaşalı genç futbolculara moral konuşması yaptı

09-01-2025 22:42 | Güncelleme: 09-01-2025 22:45
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe'yi evinde ağırladı. U19 takımı ağırlıklı kadrosu ile Fenerbahçe'ye karşı dirençli futbol sergileyen lacivert-beyazlı ekip izleyenlerden büyük beğeni topladı. Maçı dişli rakibine karşı genç futbolcularıyla oynayan Kasımpaşa maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşalı futbolculara moral konuşması yaptı.

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