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Sahalarda ender görülen anlar! Jose Mourinho Kasımpaşalı genç futbolculara moral konuşması yaptı
09-01-2025 22:42
| Güncelleme: 09-01-2025 22:45
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe'yi evinde ağırladı. U19 takımı ağırlıklı kadrosu ile Fenerbahçe'ye karşı dirençli futbol sergileyen lacivert-beyazlı ekip izleyenlerden büyük beğeni topladı. Maçı dişli rakibine karşı genç futbolcularıyla oynayan Kasımpaşa maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşalı futbolculara moral konuşması yaptı.