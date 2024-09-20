 UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları tamamlandı: Zirvedeki takım belli oldu

20 Eylül 2024 01:45 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 02:03

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta puan sıralamasının birincisi belli oldu. Maçların tamamlanmasıyla Bayern Münih ilk hafta UEFA puan durumunun birinci sırasında yer alırken diğer takımların durumu da belli oldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta skorları...

Kerem Aktürkoğlu Benfica'da gollerine devam ediyor! Şampiyonlar Ligi'ni de boş geçmedi

Kerem Aktürkoğlu Benfica'da gollerine devam ediyor! Şampiyonlar Ligi'ni de boş geçmedi

"Devler Ligi"nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi​ 2024-2025 sezonunda ilk hafta, salı, çarşamba ve perşembe günü yapılan maçlarla ilk haftanın lideri de belli oldu. En farklı galibiyet 9-2'lik galibiyet alan Bayern Münih​'ten geldi. Bayern Münih aynı zamanda averajla adını ilk haftanın zirvesine yazdırdı.

PUAN SIRALAMASINDA İLK ÜÇ

İlk haftada 18 karşılaşma yapılırken 57 gol atıldı. Bayern Münih, averajla ilk sırada yer alırken, 4 farklı galibiyet elde eden Celtic ikinci, Bayer Leverkusen de üçüncü basamağa yerleşti.

SON ŞAMPİYON 3 PUANLA BAŞLADI

Bayern Münih Hırvatistan takımı Dinamo Zagreb'i 9-2'lik skorla mağlup ederek en dikkat çeken takım oldu. Son şampiyon Real Madrid, yeni sezonun ilk maçında Alman ekibi Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti. Kylian Mbappe​, Antonio Rüdiger ve Endrick gollere adını yazdı. Real Madrid​'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler​, 75. dakikada boy gösterdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları, 1-2 Ekim tarihlerinde yapılacak.

DEVLER LİGİ İLK HAFTA MAÇLARI VE SKORLAR

Young Boys - Aston Villa: 0-3

Juventus - PSV Eindhoven: 3-1

Milan - Liverpool: 1-3

Bayern Münih - Dinamo Zagreb: 9-2

Real Madrid - Stuttgart: 3-1

Sporting CP - Lille: 2-0

Bologna - Shakhtar Donetsk: 0-0

Sparta Prag - Salzburg: 3-0

Club Brugge - Borussia Dortmund: 0-3

Celtic - Slovan Bratislava: 5-1

Manchester City - Inter: 0-0

Paris Saint-Germain - Girona: 1-0

Kızılyıldız - Benfica: 1-2

Feyenoord - Bayer Leverkusen: 0-4

Atalanta - Arsenal: 0-0

Atletico Madrid - Leipzig: 2-1

Monaco - Barcelona: 2-1

Brest - Sturm Graz: 2-1