1., 2. ve 3. Lig'de play-off tarihleri açıklandı!

TFF, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de play-off tarihlerinin belirlendiğini açıkladı. Açıklamada final müsabakalarının oynanacağı merkezlerin daha sonra ilan edileceği belirtildi. İşte müsabakalarla ilgili tüm detaylar...

1., 2. ve 3. Lig'de play-off tarihleri açıklandı!
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 14:22

Türkiye Futbol Federasyonu (), , 2. Lig ve 3. Lig'de tarihlerinin belirlendiğini açıkladı. Açıklamada final müsabakalarının oynanacağı merkezlerin daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de play-off tarihlerini açıkladı.
1. Lig play-offları 7 Mayıs 2026 Perşembe günü başlayıp 22 Mayıs 2026 Cuma günü final maçıyla sona erecek.
2. Lig play-offları 30 Nisan 2026 Perşembe günü başlayacak ve grup finalleri 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak.
3. Lig play-offları 23-24 Nisan 2026 tarihlerinde başlayacak ve grup finalleri 14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.
Final müsabakalarının oynanacağı merkezler daha sonra ilan edilecek.
1., 2. ve 3. Lig'de play off tarihleri şu şekilde:
1. Lig play-off tarihleri
1. Tur: 7 Mayıs 2026 Perşembe
2. Tur - 1. Maçlar: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
2. Tur - 2. Maçlar: 15 Mayıs 2026 Cuma
Final: 22 Mayıs 2026 Cuma

2. Lig play-off tarihleri
1. Tur - 1. Maçlar: 30 Nisan 2026 Perşembe
1. Tur - 2. Maçlar: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
Kırmızı Grup - Final: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
Beyaz Grup - Final: 10 Mayıs 2026 Pazar

3. Lig play-off tarihleri
1. Grup ve 2. Grup 1. Tur - 1. Maçlar: 23 Nisan 2026 Perşembe
3. Grup ve 4. Grup 1. Tur - 1. Maçlar: 24 Nisan 2026 Cuma
1. Grup ve 2. Grup 1. Tur - 2. Maçlar: 27 Nisan 2026 Pazartesi
3. Grup ve 4. Grup 1. Tur - 2. Maçlar: 28 Nisan 2026 Salı
2. Tur - 1. Maçlar: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
2. Tur - 2. Maçlar: 8 Mayıs 2026 Cuma
1. - 2. Grup Finali: 14 Mayıs 2026 Perşembe
3. - 4. Grup Finali: 15 Mayıs 2026 Cuma

