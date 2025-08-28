Menü Kapat
 Yusuf Özgür Bülbül

1. Lig cezaları da belli oldu! PFDK 4 Süper Lig kulübüne para cezası kesti!

PFDK, Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi. Kurul, farklı gerekçelerle Gaziantep FK'ye 440 bin, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kocaelispor'a ise 220'şer bin lira ceza kesti. İşte detaylar...

1. Lig cezaları da belli oldu! PFDK 4 Süper Lig kulübüne para cezası kesti!
28.08.2025
28.08.2025
saat ikonu 21:36

Türkiye Futbol Federasyonu () (PFDK) Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe verdi.

İŞTE CEZALAR

TFF'nin açıklamasına göre farklı gerekçelerle Gaziantep FK'ye 440 bin, Fenerbahçe, Galatasaray ve Kocaelispor'a ise 220'şer bin lira cezası kesildi. PFDK, ayrıca Fenerbahçe, Göztepe, Kocaelispor ve Zecorner Kayserispor'dan bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine hükmetti.

Kurul, Kocaelispor Sportif Direktörü Metin Özkan'a da 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin lira para cezası verdi.

1. Lig cezaları da belli oldu! PFDK 4 Süper Lig kulübüne para cezası kesti!

1. LİG CEZALARI

, Trendyol 1. Lig'de 3 futbolcuya ikişer maç men cezası verdi.

PFDK, Seriksporlu futbolcu Burak Asan, Eminevim Ümraniyesporlu futbolcu Andrej Djokanovic ve Atakaş Hataysporlu Engin Can Aksoy'a ikişer maçtan men etti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası veren kurul, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın'a 3 ay hak mahrumiyeti ve 320 bin lira para cezası kesti.

Disiplin Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'e 750 bin lira, Arca Çorum FK'ye 165 bin lira, Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır FK'ye 110'ar bin lira para cezası uyguladı.

