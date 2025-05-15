1. Lig'de ilk yarı finalist belli oldu!

1. Lig'in play-off aşamasında Bandırmaspor ile Erzurumspor karşılaştı. Balıkesir temsilcisi, yarı finale yükselen taraf oldu.

Trendyol 1. Lig'de play-off etabının çeyrek final heyecanı yaşandı. Bandırmaspor, 45+2'de Mexer ve 62'de Diony'nin golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı ve yarı finalist oldu.

https://x.com/Bandirmaspor/status/1923031357686476802

BANDIRMASPOR İLK BİLET SAHİBİ

Erzurumspor'u 2-0 ile geçen Bandırmaspor, an itibarıyla ilk yarı finalist oldu ve İstanbulspor ile Boluspor arasındaki maçın sonucunu beklemeye başladı. En nihayetinde ise tüm bu süreçten zaferle ayrılan ekip, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

BANDIRMASPOR NORMAL SEZONU 4. SIRADA TAMAMLAMIŞTI

Balıkesir temsilcisi, normal sezonu 4. sırada tamamlamış ve play-off için hak kazanmıştı.