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Editor
 | Burak Ayaydın

1. Lig'de ilk yarı finalist belli oldu!

1. Lig'in play-off aşamasında Bandırmaspor ile Erzurumspor karşılaştı. Balıkesir temsilcisi, yarı finale yükselen taraf oldu.

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1. Lig'de ilk yarı finalist belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 19:13

Trendyol 1. Lig'de play-off etabının çeyrek final heyecanı yaşandı. Bandırmaspor, 45+2'de Mexer ve 62'de Diony'nin golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı ve yarı finalist oldu.

https://x.com/Bandirmaspor/status/1923031357686476802

BANDIRMASPOR İLK BİLET SAHİBİ

Erzurumspor'u 2-0 ile geçen Bandırmaspor, an itibarıyla ilk yarı finalist oldu ve İstanbulspor ile Boluspor arasındaki maçın sonucunu beklemeye başladı. En nihayetinde ise tüm bu süreçten zaferle ayrılan ekip, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

1. Lig'de ilk yarı finalist belli oldu!

BANDIRMASPOR NORMAL SEZONU 4. SIRADA TAMAMLAMIŞTI

Balıkesir temsilcisi, normal sezonu 4. sırada tamamlamış ve play-off için hak kazanmıştı.

1. Lig'de ilk yarı finalist belli oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

BANDIRMASPOR LİGİ KAÇ PUANLA BİTİRDİ?
Play-off etabında yarı finalist olan Bandırmaspor, normal sezonda 64 puan toplamış ve tabloda 4. basamakta yer almıştı.
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ETİKETLER
#erzurumspor
#Bandırmaspor
#Trendyol 1. Lig
#yari final
#Spor
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