117 yıl sonra bir ilk! Fulham'dan Manchester United'a tarihi darbe

FA Cup 5. tur maçında Fulham, Manchester United’ı penaltılara giden maçta, seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fulham, böylelikle United’ı turnuvada 117 yıl sonra ilk kez mağlup etti.

İngiltere FA Cup beşinci tur mücadelesinde Fulham, Old Trafford’da Manchester United’ı penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Fulham, böylelikle turnuvada rakibi karşısında tam 117 yıl sonra galip gelmiş oldu.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada, Fulham kalecisi Bernd Leno’nun yıldızlaştığı anlar maçın kaderini belirledi.

BASSEY’NİN GOLÜNE FERNANDES CEVAP VERDİ

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Fulham, Andreas Pereira’nın kullandığı köşe vuruşunda United savunmasını gafil avladı. Rodrigo Muniz’in kafa vuruşuyla seken topu iyi takip eden Calvin Bassey, FA Cup’taki ilk golünü kaydederek takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda Manchester United, baskısını artırarak gol arayışına girdi. 71. dakikada Diogo Dalot’un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pası iyi değerlendiren kaptan Bruno Fernandes, sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı şık vuruşla skoru eşitledi ve mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

LENO, UNITED’A GEÇİT VERMEDİ

Uzatma dakikalarında iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremezken, Fulham kalecisi Bernd Leno kritik kurtarışlarıyla dikkat çekti. United’ın genç yıldızları Alejandro Garnacho ve Chido Obi’nin son anlarda yakaladığı fırsatları değerlendirememesi, maçın penaltılara gitmesine sebep oldu.

Penaltı atışlarında Fulham adına Raul Jimenez, Sander Berge, Willian ve Antonee Robinson hata yapmazken, Manchester United’da Victor Lindelof’un vuruşunu Leno kurtardı. United adına Joshua Zirkzee’nin doğrudan Leno’ya nişanladığı son penaltı, Fulham’ın çeyrek final biletini almasını sağladı ve konuk ekibin sahada büyük bir coşkuyla kutlama yapmasına neden oldu.

Fulham, 29 Mart'taki çeyrek final müsabakasında Craven Cottage Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak.

KIRMIZI ŞEYTANLAR’DA KÂBUS SÜRÜYOR

Manchester United ise FA Cup’tan dramatik bir şekilde elenerek kupaya veda etti. Geçen sezon finalde Manchester City’ye kaybeden Kırmızı Şeytanlar, bu yıl da hedeflediği başarıyı yakalayamadı. Teknik direktör Ruben Amorim yönetimindeki United, Premier Lig’de de zorlu bir süreçten geçiyor ve şu an Fulham’ın beş sıra altında, 14. sırada yer alıyor.