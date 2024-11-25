12 Dev Adam Macaristan'ı devirdi! Avrupa Şampiyonası biletini kaptı
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Dev Adam, Macaristan ile karşı karşıya geldi. Macaristan'ı 81-76 mağlup eden Türkiye Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile karşılaştı. 12 Dev Adam, Macaristan'ı deplasmanda 81-76 mağlup ederek tarihinde 26. kez bu organizasyona katılma hakkı elde etti.
TÜRKİYE AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASINA GİDİYOR
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak.
TARİHİMİZ
Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak aldı. Ay-yıldızlı ekip, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Finalde Yugoslavya'ya kaybeden milli takım tarihinin en iyi Avrupa derecesini elde etti.
MACARİSTAN - TÜRKİYE: 76-81
1. Periyot sonucu: 14-21
2. Periyot sonucu: 31-40
3. Periyot sonucu: 50-54