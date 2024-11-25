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12 Dev Adam Macaristan'ı devirdi! Avrupa Şampiyonası biletini kaptı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 21:44 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 21:48
12 Dev Adam Macaristan&#039;ı devirdi! Avrupa Şampiyonası biletini kaptı

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Dev Adam, Macaristan ile karşı karşıya geldi. Macaristan'ı 81-76 mağlup eden Türkiye Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

A Milli Erkek Basketbol​ Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası​ Elemeleri B Grubu'nda Macaristan​ ile karşılaştı. 12 Dev Adam, Macaristan'ı deplasmanda 81-76 mağlup ederek tarihinde 26. kez bu organizasyona katılma hakkı elde etti.

TÜRKİYE​ AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASINA GİDİYOR

Başantrenör Ergin Ataman​ yönetimindeki ay-yıldızlılar, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak. 

12 Dev Adam Macaristan'ı devirdi! Avrupa Şampiyonası biletini kaptı - 1. Resim

TARİHİMİZ

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak aldı. Ay-yıldızlı ekip, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Finalde Yugoslavya'ya kaybeden milli takım tarihinin en iyi Avrupa derecesini elde etti.

12 Dev Adam Macaristan'ı devirdi! Avrupa Şampiyonası biletini kaptı - 2. Resim

MACARİSTAN - TÜRKİYE: 76-81

1. Periyot sonucu: 14-21
2. Periyot sonucu: 31-40
3. Periyot sonucu: 50-54

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Kaynak: tgrthaber.com
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