12 Dev Adam Macaristan'ı devirdi! Avrupa Şampiyonası biletini kaptı

25 Kasım 2024 21:44 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 21:48

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Dev Adam, Macaristan ile karşı karşıya geldi. Macaristan'ı 81-76 mağlup eden Türkiye Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Yarın maç var mı? Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Yarın maç var mı? Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

A Milli Erkek Basketbol​ Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası​ Elemeleri B Grubu'nda Macaristan​ ile karşılaştı. 12 Dev Adam, Macaristan'ı deplasmanda 81-76 mağlup ederek tarihinde 26. kez bu organizasyona katılma hakkı elde etti.

TÜRKİYE​ AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASINA GİDİYOR

Başantrenör Ergin Ataman​ yönetimindeki ay-yıldızlılar, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacak.

TARİHİMİZ

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak aldı. Ay-yıldızlı ekip, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Finalde Yugoslavya'ya kaybeden milli takım tarihinin en iyi Avrupa derecesini elde etti.

MACARİSTAN - TÜRKİYE: 76-81

1. Periyot sonucu: 14-21

2. Periyot sonucu: 31-40

3. Periyot sonucu: 50-54