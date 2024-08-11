15'lik kaleci Deniz Eren Dönmezer'den maç sonu mesaj: Devamı gelecek

11 Ağustos 2024 05:14 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 05:45

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk hafta maçında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti.

Adana Demirspor'un kalesini altyapıdan yetişen 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer korudu.

Maçın ardından beIN SPORTS'a konuşan genç futbolcu şu ifadeleri kullandı:

Ben kendime güveniyordum aslında. Hazırlık maçları ve antrenmanlar güzel geçmişti. Bu sabah öğrendim Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayacağımı. Çok mutlu oldum. Tamamen odaklanmıştım. Hocama, aileme, başkanıma, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Adana DEmirspor kalesini uzun süre korur, milli takım kalesine de geçerim. Taraftar mükemmeldi, bizi destekleyenlere teşekkürler. Sakin olmak lazımdı, bunu başardım. İnşallah devamı gelecek.