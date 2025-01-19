16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na finallerine gidecek!

19 Ocak 2025 21:00 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 21:01

16 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi ve finallere katılmaya hak kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Salonu'nda oynanan elemelerde Türkiye, Bulgaristan ile karşılaştı.

Rakibini 25-21, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, elemeleri dörtte dört yaparak namağlup lider tamamladı ve temmuz ayında Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.