17 yaşındaki badmintoncu maç sırasında hayatını kaybetti

01 Temmuz 2024 16:44 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 16:44

Endonezya’nın Yogyakarta eyaletinde düzenlenen turnuvada, Çinli 17 yaşındaki badminton oyuncusu Zhang Zhijie, sahada fenalaştı. Endonezya Badminton Federasyonu, olayın pazar günü yaşandığını açıkladı.

ANİDEN YERE YIĞILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Zhang Zhijie, Badminton Asya Gençler Şampiyonası'nda Japonya'dan Kazuma Kawano ile karşılaşırken sahada aniden yere yığıldı ve nöbet geçirdi.

Badminton yetkilileri, tıbbi ekiplerin Zhang'a saha kenarında müdahale ettiğini ve hemen bir ambulansla yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığını ifade edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ AÇIKLANDI

Daha sonra Yogyakarta'daki Dr. Sardjito Genel Hastanesi'ne sevk edilen Zhang'ın, her iki hastanede yapılan muayeneler ve tedaviler sonucunda ani kalp krizi geçirdiği bildirildi. Endonezya Badminton Federasyonu sözcüsü Broto Happy, bu bilgiyi bir basın toplantısında duyurdu.

Genç sporcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.