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 | Yusuf Özgür Bülbül

2. Lig'e çıkan Muşspor transfer bombalarını patlatıyor!

Muşspor, 22 yaşındaki futbolcu Ozan Resuloğlu ile sözleşme imzaladı. Ayrıca Geçtiğimiz sezon Kastamonuspor formasıyla 18 gol atan tecrübeli forvet Ersel Aslıyüksek, Muşspor ile sözleşme imzaladı...

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2. Lig'e çıkan Muşspor transfer bombalarını patlatıyor!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 19:53

TFF 2. Lig temsilcisi Muşspor, orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Ozan Resuloğlu'nu kadrosuna kattı. İmza töreni, Futbol Şube Sorumlusu Erdal Alkaç’ın katılımıyla gerçekleşti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Sarı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Memleketinin renkleriyle sahada olmanın gururunu yaşayacak olan genç oyuncumuza sarı-beyaz formamız altında başarılar dileriz" denildi.

2. Lig'e çıkan Muşspor transfer bombalarını patlatıyor!

ASLIYÜKSEK’İ KADROSUNA KATTI

Geçtiğimiz sezon Kastamonuspor formasıyla 18 gol atan tecrübeli forvet Ersel Aslıyüksek, Muşspor ile sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig temsilcisi Muşspor, hücum hattını güçlendirdi. Sarı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Kastamonuspor formasıyla 18 gole imza atan tecrübeli forvet Ersel Aslıyüksek ile anlaşma sağladı. Başkent Ankara’da düzenlenen imza töreninde resmi sözleşmeye imza atan Aslıyüksek, yeni sezonda Muşspor forması giyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Kastamonuspor formasıyla 18 gole imza atan tecrübeli forvet oyuncusu Ersel Aslıyüksek ile sözleşme imzalamıştır. Yeni sezonda sarı beyaz formamızla göstereceği mücadelede kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Futbol Şube Sorumlusu Erdal Alkaş, amaçlarının 2 Lig'de de fırtına gibi eserek şehrin takımını hak ettiği en iyi klasmanlara yükseltmek olduğunu ifade etti.

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ETİKETLER
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#Ozan Resuloğlu
#Spor
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