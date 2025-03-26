2 maçta 3 gol! Osimhen yine sahneye çıktı, Nijerya puanı kaptı

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu'nda Nijerya, sahasında Zimbabve ile karşı karşıya geldi.

Goodswill Akpabio International Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Nijerya, 74. dakikada Galatasaraylı Victor Osimhen ile öne geçti. Zimbabve, bu gole 90. dakikada Tawanda Chirewa ile cevap verdi.

İKİ MAÇTA 3 GOL ATTI

Ruanda ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta da 2 gol atan Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son 2 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

OSIMHEN 87, OSAYI 90 DAKİKA OYNADI

Nijerya'da golü atan Osimhen, 87 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekipte Bright Osayi-Samuel ise 90 dakika forma giydi.

1'ER PUAN ALDILAR

Bu sonucun ardından Nijerya 7, Zimbabve 4 puana yükseldi.

Nijerya, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Ruanda ile karşılaşacak. Zimbabve, Benin deplasmanına gidecek.



