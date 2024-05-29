20 yaşındaki genç halı sahada kalp krizi geçirdi

29 May 2024 10:36 - Güncelleme : 29 May 2024 11:08

Adana’da Pazar günü akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada aniden düşüp bayıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Altun’un kalp krizi geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırdı. Altun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 YIL ÖNCESİNE KADAR AMATÖR FUTBOL OYNUYORDU

Mehmet Sultan Altun’un cansız bedeni Küçükoba Mezarlığı’na gözyaşlarıyla defnedildi.

Altun’un 2 yıl öncesine kadar amatör futbol oynadığı ancak kalbinde sorun olduğu için futbolu bıraktığı öğrenildi. Acılı aile, evlatlarının futbol sevgisinin onu ölüme götürdüğünü söyledi.