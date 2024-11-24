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2024 Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
24 Kasım 2024 10:35 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 10:50
2024 Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu

Formula 1'de Las Vegas Grand Prix'sini 5'inci sırada tamamlayan Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, bitime 2 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Hollandalı sürücü, kariyerinde üst üste 4. kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu.

Formula 1Dünya Şampiyonası​'nda heyecan, sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'siyle devam edildi. Yarışı 5. sırada tamamlayan Red Bull Racing pilotu Max Verstappen​ 2024 Formula 1 Dünya Şampiyonu oldu.

Verstappen yarış sonrası açıklamasında, "Mükemmel başladık, çok iyiydik, sonra zorlanmaya başladık ama işleri bir arada tutmayı başardık. Herkesle çok gurur duyuyorum. 4 defa şampiyon olmanın çok mümkün olmayacağını düşünüyordum. Çok gururluyum. Çok zorlu bir sezon. Bu tür durumlarda sakin kalmalısınız" dedi.

2024 Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen oldu - 1. Resim

Las Vegas Grand Prix'sini kazanan ise Mercedes sürücüsü George Russell oldu.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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