2024 yılının en iyi 11'i belli oldu!

28 Aralık 2024 19:46 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 20:05

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024 yılının en iyi ilk 11'ini açıkladı.

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2024 futbol takviminin sona ermesinin ardından IFFHS, 2024 yılının en iyi kadrosunu seçti.

İŞTE YILIN 11'İ:

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Arjantinli kaleci Martinez, Aston Villa forması ile bu sezon 24 maça çıktı.

Dani Carvajal (Real Madrid)

İspanyol sağ bek Carvajal, yaşadığı sakatlıktan sonra fazla süre bulamadı. Madrid ekibiyle bu sezon 11 maça çıkarken 1 gol 1 asist kaydetmeyi başardı.

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alman stoper Rüdiger, Madrid ekibinde bu sezon 26 maça çıkarken 2 gol attı.

Ruben Dias (Manchester City)

Portekizli stoper Ruben Dias, İngiliz ekibi Manchester City forması ile bu sezon 23 maça çıktı. Süre bulduğu maçlarda skor katkısı veremedi.

Alphonso Davies (Bayern Münich)

Kanadalı sol bek, Bayern Münih ile bu sezon 21 maça çıkarken 1 gol attı ve 3 asist üretmeyi başardı.

Rodri (Manchester City)

İspanyol Libero Rodri, bu sezon Ballon d'Or kazanmıştı. Talihsiz bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatan Rodri takımıyla 3 maçta forma giyebildi.

Toni Kroos (Real Madrid)

Alman orta saha Kroos, geçtiğimiz sezon sonu EURO 2024'te ülkesi Almanya ile futbolu bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

Jude Bellingham (Real Madrid)

İngiliz orta saha Jude Bellingham, Real Madrid forması ile bu sezon 22 maça çıkarken 7 gol attı 6 asist üretti.

Vinicius Jr (Real Madrid)

Brezilyalı kanat forvet Vinicius, takımı ile bu sezon çıktığı 21 maçta 14 gol kaydederken 8 asist üretti.

Lamine Yamal (Barcelona)

İspanyol kanat forvet Lamine Yamal, bu sezon çıktığı 21 maçta takımı Barcelona için 6 gol atarken 11 asist üretti.

Erling Haaland (Manchester City)

Norveçli golcü Haaland, Manchester City ile çıktığı 25 maçta 18 gol atarken 1 asist üretti.