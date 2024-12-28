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2024 yılının en iyi 11'i belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 19:46 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 20:05
2024 yılının en iyi 11&#039;i belli oldu!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2024 yılının en iyi ilk 11'ini açıkladı.

2024 futbol takviminin sona ermesinin ardından IFFHS, 2024 yılının en iyi kadrosunu seçti.

İŞTE YILIN 11'İ:

Emiliano Martínez - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

Emiliano Martinez (Aston Villa) 

Arjantinli kaleci Martinez, Aston Villa forması ile bu sezon 24 maça çıktı.

Dani Carvajal'in sözleşmesi uzatıldı! | TGRT Haber

Dani Carvajal (Real Madrid)

İspanyol sağ bek Carvajal, yaşadığı sakatlıktan sonra fazla süre bulamadı. Madrid ekibiyle bu sezon 11 maça çıkarken 1 gol 1 asist kaydetmeyi başardı.

Real Madrid's Antonio Rudiger Praises 'Scary' Lamine Yamal

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alman stoper Rüdiger, Madrid ekibinde bu sezon 26 maça çıkarken 2 gol attı.

Ruben Dias: Pep Guardiola makes Man City defender one of his five captains this season | Football News | Sky Sports

Ruben Dias (Manchester City)

Portekizli stoper Ruben Dias, İngiliz ekibi Manchester City forması ile bu sezon 23 maça çıktı. Süre bulduğu maçlarda skor katkısı veremedi.

Manchester United dream of beating Real Madrid to sign Alphonso Davies - Telegraph - Telegraph

Alphonso Davies (Bayern Münich)

Kanadalı sol bek, Bayern Münih ile bu sezon 21 maça çıkarken 1 gol attı ve 3 asist üretmeyi başardı.

Yılın en iyi oyuncusu Rodri, 2024 Ballon d'Or ödülünü aldı

Rodri (Manchester City)

İspanyol Libero Rodri, bu sezon Ballon d'Or kazanmıştı. Talihsiz bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatan Rodri takımıyla 3 maçta forma giyebildi.

Toni Kroos: Real Madrid and Germany midfielder to retire from professional football after Euro 2024 - BBC Sport

Toni Kroos (Real Madrid)

Alman orta saha Kroos, geçtiğimiz sezon sonu EURO 2024'te ülkesi Almanya ile futbolu bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

Jude Bellingham İngiliz gençlerin Premier Lig'de oynamasını istemiyor | Goal.com Türkçe

Jude Bellingham (Real Madrid)

İngiliz orta saha Jude Bellingham, Real Madrid forması ile bu sezon 22 maça çıkarken 7 gol attı 6 asist üretti.

Vinicius Junior kimdir? - Demokrat Kocaeli

Vinicius Jr (Real Madrid)

Brezilyalı kanat forvet Vinicius, takımı ile bu sezon çıktığı 21 maçta 14 gol kaydederken 8 asist üretti.

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İspanyol kanat forvet Lamine Yamal, bu sezon çıktığı 21 maçta takımı Barcelona için 6 gol atarken 11 asist üretti.

Erling Haaland - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

Erling Haaland (Manchester City)

Norveçli golcü Haaland, Manchester City ile çıktığı 25 maçta 18 gol atarken 1 asist üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com

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