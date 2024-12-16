2025 UEFA Süper Kupa maçı İtalya'da oynanacak!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 17:53 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 17:54
UEFA yaptığı açıklamada Süper Kupa maçı İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanacak.
2025 UEFA Süper Kupa karşılaşması, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine şehrinde oynanacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekip ile UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kaldıran takımın karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı, Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com