Tgrt Haber
Haberler>Spor>2025 UEFA Süper Kupa maçı İtalya'da oynanacak!

2025 UEFA Süper Kupa maçı İtalya'da oynanacak!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 17:53 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 17:54
2025 UEFA Süper Kupa maçı İtalya&#039;da oynanacak!

UEFA yaptığı açıklamada Süper Kupa maçı İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanacak.

2025​ UEFA Süper Kupa​ karşılaşması, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine şehrinde oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekip ile UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kaldıran takımın karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı, Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanacak.

2025 UEFA Süper Kupa maçı İtalyada yapılacak

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
süper kupa2025UEFA Süper Kupa

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...