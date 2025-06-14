2025 Voleybol Milletler Ligi: Türkiye: 0 - Polonya: 3

İstanbul
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.
Milliler yarın saat 10.00'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Salon: Qujiang Spor Kompleksi Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazakistan) Türkiye: Efe Bayram, Berk Dilmenler, Marko Matic, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Berkay Bayraktar (L) (Ahmet Tümer, Efe Mandıracı) Polonya: Michal Gierzot, Aliaksei Nasevich, Szymon Jakubiszak, Mateusz Poreba, Jan Firlej, Rafal Szymura, Mateusz Czunkiewicz (L), (Hawryluk, Sasak, Kozub, Zaleszczyk) Setler: 26-28, 23-25, 20-25 Süre: 1 saat 19 dakika