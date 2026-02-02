Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

2026 ara transfer sezonu ne zaman bitecek kaç gün kaldı?

Transfer dönemi, her sezon olduğu gibi bu yıl da futbol gündeminin odak noktası hâline gelirken, taraftarların aklındaki en önemli soru transfer dönemi ne zaman bitiyor olmayı sürdürüyor. Peki, Süper Lig ara transfer döneminin bitmesine kaç gün kaldı?

GİRİŞ:
02.02.2026
02.02.2026
02.02.2026
saat ikonu 01:02

Ara transfer dönemi bitiş tarihi 2026, heyecan dolu müsabakaları devam ederken sporseverler tarafından da merak edilen konular arasına girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi tarihlerini açıkladı.

Buna göre 2 Ocak 2026 tarihinde başlayan transfer dönemi Şubat ayına kadar devam edecek. Kulüplerin anlaşmaları sürerken gözler de transfer dönemi bitiş tarihine odaklandı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin tarihlerinde düzenlemeye gidildiğini açıklamıştı.

TFF'den yapılan duyuruda, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği bildirilmişti.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

