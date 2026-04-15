2026 Dünya Kupası grup maçları ne zaman Türkiye maçları saat kaçta?

Türkiye millî futbol takımı, 2026 FIFA World Cup’ta ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte D Grubu’nda bulunuyor. 2026 Dünya Kupası çerçevesinde A Milli Takımımızın oynayacağı tüm karşılaşmaların başlama saatleri kesinleşti. Bunun yanı sıra rakiplerimiz ABD, Paraguay ve Avustralya’nın yapacağı maçların tarih ve saat programı da netlik kazandı.

, 48 ülkenin iştirakiyle 11 Haziran 2026 tarihinde start alacak. 24 yıllık aranın ardından A Milli Takımımız da organizasyonda yer alacak. Ay-Yıldızlı ekip, ABD, Paraguay ve Avustralya’nın yer aldığı D Grubu’nda mücadele ederken, gruptaki tüm müsabakaların saatleri açıklandı.

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE GRUP MAÇLARI SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda yer alan A Milli Takımımız, ilk maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 07.00’de Avustralya ile BC Place’ta karşılaşacak. Ay-Yıldızlıların ikinci sınavı ise 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 06.00’da Paraguay’a karşı Levi's Stadium’da oynanacak. A Milli Takım’ın üçüncü ve son grup müsabakası ise ev sahibi ABD ile 26 Haziran 2026 Cuma günü SoFi Stadium’da gerçekleştirilecek.

2026 DÜNYA KUPASI D GRUBU MAÇ SAATLERİ

A Milli Takım’ın yer aldığı D Grubu’nda, diğer ekiplerin kendi aralarında yapacağı karşılaşmaların saatleri de belli oldu. ABD, Avustralya ve Paraguay’ın maç programı ise şu şekilde:

ABD

  • 13 Haziran 2026 04.00 ABD - Paraguay
  • 19 Haziran 2026 22.00 ABD - Avustralya
  • 26 Haziran 2026 05.00 Türkiye – ABD
PARAGUAY

  • 13 Haziran 2026 04.00 ABD - Paraguay
  • 20 Haziran 2026 06.00 Türkiye - Paraguay
  • 26 Haziran 2026 05.00 Paraguay – Avustralya

AVUSTRALYA

  • 14 Haziran 2026 07.00 Avustralya - Türkiye
  • 19 Haziran 2026 22.00 ABD - Avustralya
  • 26 Haziran 2026 05.00 Paraguay - Avustralya
