2026 Dünya Kupası grup maçları ne zaman Türkiye maçları saat kaçta?

2026 Dünya Kupası, 48 ülkenin iştirakiyle 11 Haziran 2026 tarihinde start alacak. 24 yıllık aranın ardından A Milli Takımımız da organizasyonda yer alacak. Ay-Yıldızlı ekip, ABD, Paraguay ve Avustralya’nın yer aldığı D Grubu’nda mücadele ederken, gruptaki tüm müsabakaların saatleri açıklandı.

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE GRUP MAÇLARI SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 07.00’de Avustralya ile BC Place’ta karşılaşacak. Ay-Yıldızlıların ikinci sınavı ise 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 06.00’da Paraguay’a karşı Levi's Stadium’da oynanacak. A Milli Takım’ın üçüncü ve son grup müsabakası ise ev sahibi ABD ile 26 Haziran 2026 Cuma günü SoFi Stadium’da gerçekleştirilecek.

2026 DÜNYA KUPASI D GRUBU MAÇ SAATLERİ

A Milli Takım’ın yer aldığı D Grubu’nda, diğer ekiplerin kendi aralarında yapacağı karşılaşmaların saatleri de belli oldu. ABD, Avustralya ve Paraguay’ın maç programı ise şu şekilde:

ABD

13 Haziran 2026 04.00 ABD - Paraguay

19 Haziran 2026 22.00 ABD - Avustralya

26 Haziran 2026 05.00 Türkiye – ABD

PARAGUAY

13 Haziran 2026 04.00 ABD - Paraguay

20 Haziran 2026 06.00 Türkiye - Paraguay

26 Haziran 2026 05.00 Paraguay – Avustralya

AVUSTRALYA