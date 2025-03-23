2026 Dünya Kupası heyecanı: Avrupa Elemeleri'nde 6 maç oynandı!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri etabı devam ediyor. Avrupa'dan çıkacak 16 takım için bilet kovalayan ülkeler, kritik virajın eşiğinde mücadele ettiler. İşte sonuçlar.

2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılacak. Hak kazanan takımları belirlemek için gerçekleşen eleme sürecinde, ilk hafta heyecanı yaşandı ve 6 maç oynandı. Norveç, farklı galibiyetiyle elemelerin ilk aşamasında öne çıkan takım oldu.

2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ SONUÇLARI

I Grubu

Moldova-Norveç: 0-5

İsrail-Estonya: 2-1

J Grubu

Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-3

Galler-Kazakistan: 3-1

L Grubu

Karadağ-Cebelitarık: 3-1

Çekya-Faroe Adaları: 2-1