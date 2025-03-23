2026 Dünya Kupası heyecanı: Avrupa Elemeleri'nde 6 maç oynandı!

İstanbul
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri etabı devam ediyor. Avrupa'dan çıkacak 16 takım için bilet kovalayan ülkeler, kritik virajın eşiğinde mücadele ettiler. İşte sonuçlar.
2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılacak. Hak kazanan takımları belirlemek için gerçekleşen eleme sürecinde, ilk hafta heyecanı yaşandı ve 6 maç oynandı. Norveç, farklı galibiyetiyle elemelerin ilk aşamasında öne çıkan takım oldu.
I Grubu
Moldova-Norveç: 0-5
İsrail-Estonya: 2-1
J Grubu
Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-3
Galler-Kazakistan: 3-1
L Grubu
Karadağ-Cebelitarık: 3-1
Çekya-Faroe Adaları: 2-1