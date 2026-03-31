2026 dünya kupası ne zaman başlıyor? FIFA Dünya Kupası maç takvimi

2026 FIFA Dünya Kupası, küresel ölçekte futbolun en prestijli organizasyonu olarak 11 Haziran 2026 tarihinde start alacak. Turnuva, 19 Temmuz 2026’da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek. ABD, Kanada ve Meksika’nın birlikte düzenleyeceği bu organizasyon, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç ülkenin müşterek ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuva olma özelliği taşıyacak.
2026 Dünya Kupası, Kuzey Amerika kıtasında geniş bir bölgeye yayılacak şekilde organize edilecek. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’daki çeşitli şehirlerde yapılacak karşılaşmalar, milyonlarca futbol tutkununu ekranlara bağlayacak. Bu çok uluslu organizasyon modeli, turnuva tarihindeki kayda değer değişimlerden biri olarak dikkat çekiyor.
Turnuvanın grup etabı 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Bu dönemin ardından eleme safhasına geçilecek ve ekipler tek maç usulüyle mücadele ederek ilerleyecek.
Grup aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16 turu: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
Üçüncülük karşılaşması: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)