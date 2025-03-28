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 | Eyüp Ensar Yeşil

2026 Dünya Kupası yaklaşıyor! İşte son kez forma giyecek yıldız isimler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Luka Modrić, Neymar, Manuel Neuer, Luis Suarez, Edinson Cavani gibi futbol efsaneleri son kez uluslararası futbolu temsil edecek.

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2026 Dünya Kupası yaklaşıyor! İşte son kez forma giyecek yıldız isimler
KAYNAK:
Eyüp Ensar Yeşil
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 18:42

Futbol dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan FIFA Dünya Kupası, 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. 11 Haziran'da Meksiko'daki Azteca Stadı'nda başlayacak olan turnuva, 19 Temmuz'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'ndaki final maçıyla sona erecek.

En değerli futbolcuların sahneye çıktığı bu büyük turnuvada bazı efsane isimler son kez sahne almış olacak. İşte öne çıkan bazı yıldızların son durumları...

USA, Canada and Mexico win bid to host 2026 FIFA World Cup | Chicago Fire FC

CRİSTİANO RONALDO

Portekiz'in yıldız kaptanı Cristiano Ronaldo, 1985 doğumlu olup 2026 Dünya Kupası sırasında 41 yaşında olacak. Şimdilerde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen süperstar kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atarak bu turnuvada altıncı kez Dünya Kupası'nda boy göstermeyi hedefliyor. Bu, onun uluslararası arenadaki son büyük turnuvası olabilir.

Bruno Fernandes'ten olay Ronaldo açıklaması: Emeklilik zamanı! 'İnanmıyorum' | Goal.com Türkçe

LİONEL MESSİ

Arjantinli süperstar Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası sırasında 39 yaşında olacak. 2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada Dünya Kupası zaferi yaşayan Messi, kariyerini ABD'de sürdürmesi nedeniyle 2026'da da sahada olma ihtimali yüksek. Eğer katılırsa, bu onun uluslararası kariyerindeki son büyük turnuvası olabilir.

Messi scores in 1,000th professional match as Argentina beat Australia

ROBERT LEWANDOWSKİ

Polonya'nın golcü ismi Robert Lewandowski, 2026'da 38 yaşında olacak. Şimdilerde Barcelona'da hem LaLiga hem de Şampiyonlar Ligi'nde hedefe yürüyen golcü isim fiziksel formunu koruması ve performansını sürdürmesi halinde, bu turnuva onun da son Dünya Kupası olabilir. ​
Will Robert Lewandowski miss Euro 2024? Poland striker goes off in early stages of Turkey friendly just days after Arek Milik is ruled out through injury | Goal.com

NEYMAR

Brezilya futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızlarından biri olan Neymar, 2026 Dünya Kupası’nda 34 yaşında olacak. Yaş olarak hâlâ oynayabilecek seviyede olsa da sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle milli takım kariyerinin ne kadar süreceği belirsiz. 2022 Dünya Kupası’nda büyük hayal kırıklığı yaşayan Neymar, eğer Brezilya kadrosunda yer alırsa, son kez futbolseverlerin karşısına çıkabilir.

Neymar leads Selecao into World Cup 2022: Brazil's final squad for Qatar & schedule

LUKA MODRİC

1985 doğumlu bir diğer futbol efsanesi olan Luka Modrić, 2026'da 41 yaşında olacak. Hırvatistan Milli Takımı'nın orta sahadaki beyni olan Modrić, takımını üst üste dört Dünya Kupası'na taşıma hedefinde. Bu turnuva, onun da uluslararası kariyerindeki son büyük sahne olabilir.

Modric's Croatia aiming for first trophy against boosted Spain

MANUEL NEUER

Bayern Münih ve Almanya’nın efsane kalecisi Manuel Neuer, 2026 Dünya Kupası’nda 40 yaşında olacak. 2014 Dünya Kupası’nı kazanan tecrübeli eldiven, muhtemelen son kez Almanya’nın kalesini koruyacak. Modern kalecilik anlayışının en büyük temsilcilerinden biri olan Neuer, Almanya’nın genç jenerasyonuna liderlik edecek.

Manuel Neuer offers Germany glimpses of past brilliance but remains a figure under scrutiny - The Athletic

LUİS SUAREZ - EDİNSON CAVANİ

Uruguay’ın unutulmaz iki golcüsü Luis Suárez ve Edinson Cavani, 2026’da 39 yaşında olacak. Yıllardır Uruguay’ın hücum hattını sırtlayan bu iki isim, bir kez daha milli formayı giymek istiyor. Eğer çağrılırlarsa, bu turnuva onların da son dansı olacak.

Fenerbahçe transfer haberi: Edinson Cavani & Luis Suarez operasyonu! - Fanatik Gazetesi Fenerbahçe (FB) Haberleri Spor

GUİLLERMO OCHOA

Meksika denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan kaleci Guillermo Ochoa, 2026’da 41 yaşında olacak. Beş Dünya Kupası’nda forma giyen Ochoa, 2026’da altıncı kez sahne alarak unutulmaz bir rekora imza atabilir. Özellikle Dünya Kupalarındaki kritik kurtarışlarıyla bilinen Ochoa, ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’nın kalesini bir kez daha koruyarak futbol sahnesine veda etmeye hazırlanıyor.

End of an era for Mexico - iconic goalkeeper Guillermo Ochoa to be left off of Copa America squad | Goal.com

FUTBOLUN EFSANELERİ SON KEZ SAHADA

2026 Dünya Kupası, futbol tarihine damga vurmuş birçok efsane ismin milli takımla son kez sahneye çıkacağı bir turnuva olacak. Taraftarlar, Ronaldo, Messi, Modrić, Ochoa ve diğer yıldızların son performanslarını izlemek için sabırsızlanıyor.

It's Our World Cup Too, Say More and More U.S. Soccer Fans | Texas Standard
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