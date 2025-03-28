2026 Dünya Kupası yaklaşıyor! İşte son kez forma giyecek yıldız isimler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Luka Modrić, Neymar, Manuel Neuer, Luis Suarez, Edinson Cavani gibi futbol efsaneleri son kez uluslararası futbolu temsil edecek.

Futbol dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan FIFA Dünya Kupası, 2026 yılında ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. 11 Haziran'da Meksiko'daki Azteca Stadı'nda başlayacak olan turnuva, 19 Temmuz'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'ndaki final maçıyla sona erecek.

En değerli futbolcuların sahneye çıktığı bu büyük turnuvada bazı efsane isimler son kez sahne almış olacak. İşte öne çıkan bazı yıldızların son durumları...

CRİSTİANO RONALDO

Portekiz'in yıldız kaptanı Cristiano Ronaldo, 1985 doğumlu olup 2026 Dünya Kupası sırasında 41 yaşında olacak. Şimdilerde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen süperstar kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atarak bu turnuvada altıncı kez Dünya Kupası'nda boy göstermeyi hedefliyor. Bu, onun uluslararası arenadaki son büyük turnuvası olabilir.

LİONEL MESSİ

Arjantinli süperstar Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası sırasında 39 yaşında olacak. 2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada Dünya Kupası zaferi yaşayan Messi, kariyerini ABD'de sürdürmesi nedeniyle 2026'da da sahada olma ihtimali yüksek. Eğer katılırsa, bu onun uluslararası kariyerindeki son büyük turnuvası olabilir.

ROBERT LEWANDOWSKİ

Polonya'nın golcü ismi Robert Lewandowski, 2026'da 38 yaşında olacak. Şimdilerde Barcelona'da hem LaLiga hem de Şampiyonlar Ligi'nde hedefe yürüyen golcü isim fiziksel formunu koruması ve performansını sürdürmesi halinde, bu turnuva onun da son Dünya Kupası olabilir. ​



NEYMAR

Brezilya futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızlarından biri olan Neymar, 2026 Dünya Kupası’nda 34 yaşında olacak. Yaş olarak hâlâ oynayabilecek seviyede olsa da sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle milli takım kariyerinin ne kadar süreceği belirsiz. 2022 Dünya Kupası’nda büyük hayal kırıklığı yaşayan Neymar, eğer Brezilya kadrosunda yer alırsa, son kez futbolseverlerin karşısına çıkabilir.

LUKA MODRİC

1985 doğumlu bir diğer futbol efsanesi olan Luka Modrić, 2026'da 41 yaşında olacak. Hırvatistan Milli Takımı'nın orta sahadaki beyni olan Modrić, takımını üst üste dört Dünya Kupası'na taşıma hedefinde. Bu turnuva, onun da uluslararası kariyerindeki son büyük sahne olabilir.

MANUEL NEUER

Bayern Münih ve Almanya’nın efsane kalecisi Manuel Neuer, 2026 Dünya Kupası’nda 40 yaşında olacak. 2014 Dünya Kupası’nı kazanan tecrübeli eldiven, muhtemelen son kez Almanya’nın kalesini koruyacak. Modern kalecilik anlayışının en büyük temsilcilerinden biri olan Neuer, Almanya’nın genç jenerasyonuna liderlik edecek.

LUİS SUAREZ - EDİNSON CAVANİ

Uruguay’ın unutulmaz iki golcüsü Luis Suárez ve Edinson Cavani, 2026’da 39 yaşında olacak. Yıllardır Uruguay’ın hücum hattını sırtlayan bu iki isim, bir kez daha milli formayı giymek istiyor. Eğer çağrılırlarsa, bu turnuva onların da son dansı olacak.

GUİLLERMO OCHOA

Meksika denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan kaleci Guillermo Ochoa, 2026’da 41 yaşında olacak. Beş Dünya Kupası’nda forma giyen Ochoa, 2026’da altıncı kez sahne alarak unutulmaz bir rekora imza atabilir. Özellikle Dünya Kupalarındaki kritik kurtarışlarıyla bilinen Ochoa, ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’nın kalesini bir kez daha koruyarak futbol sahnesine veda etmeye hazırlanıyor.

FUTBOLUN EFSANELERİ SON KEZ SAHADA

2026 Dünya Kupası, futbol tarihine damga vurmuş birçok efsane ismin milli takımla son kez sahneye çıkacağı bir turnuva olacak. Taraftarlar, Ronaldo, Messi, Modrić, Ochoa ve diğer yıldızların son performanslarını izlemek için sabırsızlanıyor.