Japonya Grand Prix’nde formasyon turu, destek serilerinde yaşanan bir kaza sonrası 12. virajda sürdürülen bariyer tamir çalışmaları nedeniyle 10 dakika gecikmeli başladı. Yarışa 20. basamaktan sert hamur lastiklerle başlayan Valtteri Bottas dışında tüm pilotlar sarı logolu lastiklerle gridde yer aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 2026 F1 Japonya GP kim kazandı? Kimi Antonelli, Oscar Piastri ve Charles Leclerc Japonya Grand Prix'inde, bariyer tamir çalışmaları nedeniyle gecikmeyle başlayan yarışta Kimi Antonelli galip geldi. Yarış, destek serilerinde yaşanan kaza sonrası 12. virajdaki bariyer tamir çalışmaları nedeniyle 10 dakika gecikmeli başladı. Valtteri Bottas 20. basamaktan sert hamur lastiklerle yarışa başlarken, diğer tüm pilotlar sarı logolu lastiklerle gridde yer aldı. İlk çizgiden kalkan Mercedes pilotları beklenen startı veremezken, Oscar Piastri liderliği ele geçirdi. Yarışı kazanan Kimi Antonelli, Çin Grand Prix'nin ardından art arda ikinci galibiyetini alarak pilotlar klasmanında zirveye yerleşti. Oscar Piastri ikinci, Charles Leclerc ise üçüncü olarak podyumu tamamladı.

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte ilk çizgiden kalkış yapan Mercedes sürücüleri beklenen seviyede bir start gerçekleştiremedi. Üçüncü cepten start alan Oscar Piastri, etkili bir kalkışla liderliği ele geçirdi. Charles Leclerc ikinci sıraya yerleşti. Devamındaki sıralama Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton ve Kimi Antonelli şeklinde oluştu. İlk tur tamamlanmadan Antonelli, Hamilton’ı geçip beşinci sıraya çıktı. Max Verstappen ise bir basamak kazanarak 10. sıraya yükseldi. Russell, bitime üç tur kala Leclerc’i geride bırakarak podyumun üçüncü basamağına çıkma girişiminde bulundu ancak Leclerc pozisyonunu muhafaza etti. Bu sırada Norris de Hamilton’ı geçerek beşinciliğe tırmandı. 53 tur süren yarışın sonunda damalı bayrağı ilk gören isim Kimi Antonelli oldu. Antonelli, Çin Grand Prix’nin ardından art arda ikinci galibiyetini elde etti. Mercedes’in genç pilotu bu sonuçla pilotlar klasmanında zirveye yerleşti.

Oscar Piastri yarışı ikinci sırada tamamlayarak bu sezon ilk kez finiş görürken, Ferrari sürücüsü Charles Leclerc üçüncü olarak podyumu tamamladı. George Russell dördüncü, Lando Norris beşinci ve Lewis Hamilton altıncı sırayı aldı. Onların ardından Pierre Gasly ile Max Verstappen geldi. İlk 10 sıralamasını Liam Lawson ve Esteban Ocon tamamladı.