39 yaşındaki yıldızlar şov yaptı! Ronaldo ve Modric takımlarına 3 puan kazandırdı

09 Eylül 2024 02:24 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 02:28

Uluslar Ligi’nde Portekiz ve Hırvatistan, haftanın ikinci maçlarında 3 puanı kazandı. Golleri, 39 yaşındaki yıldızlar Ronaldo ve Modric attı. İşte karşılaşmalarda yaşananlar...

UEFA Uluslar Ligi’nde ikinci hafta bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. A Ligi 1. Grup’ta sezona 3 puanla başlayan Portekiz, 2. haftada İskoçya'yı konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Roberto Martinez'in öğrencileri mücadeleyi 2-1 galip tamamladı. Maça yedek kulübesinde başlayan Cristiano Ronaldo, 46. dakikada oyuna girerken 88. dakikada fileleri havalandırdı.

RONALDO 900 GOLÜ AŞTI

Hırvatistan maçında kariyerinin 900. golüne imza atan 39 yaşındaki forvet, İskoçya karşısında da golünü atmayı başardı ve ülkesine 3 puan kazandırdı.

DOĞUM GÜNÜNE SAATLER KALA MODRİC'TEN GOL

Grubun diğer maçında ise Hırvatistan ile Polonya kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic ile Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski 11'de sahaya çıktı. Ev sahibinde kaptan Luka Modric, 52. dakikada serbest vuruştan topu ağlara gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmazken galibiyette önemli rol oynayan Modric, 39 yaşına girmeye saatler kala attığı golle takımına 3 puanı kazandırdı.

Luka Modric, bu karşılaşmayla birlikte 180. kez milli formayı terletti.